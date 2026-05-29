viernes 29  de  mayo 2026
COSTA RICA

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es absuelto tras casi tres décadas de litigio por caso "Reaseguros"

La resolución judicial pone fin en primera instancia a un proceso judicial que se extendió durante casi 30 años y por el que la Fiscalía pidió 132 años de cárcel

El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez.

El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez.

CAPTURA DE VIDEO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ - El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto este viernes de toda pena y responsabilidad en el denominado caso "Reaseguros", una investigación que durante años examinó presuntas irregularidades relacionadas con contratos vinculados al Instituto Nacional de Seguros (INS).

La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que exoneró al exmandatario no solo de las acusaciones penales por presunto peculado, sino también de cualquier responsabilidad civil derivada del proceso.

Lee además
El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izquierda), posa con la presidenta electa, Laura Fernández, durante la presentación de su gabinete en San José el 5 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Presidente saliente de Costa Rica es nombrado ministro de la Presidencia por su sucesora
La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante su ceremonia de investidura presidencial en el Estadio Nacional en San José, el 8 de mayo de 2026.
Investidura

Nueva presidenta de Costa Rica anuncia que impulsará una "reforma profunda" con "mano dura"

El fallo representa un punto de inflexión en uno de los expedientes más extensos y controvertidos de la historia judicial de Costa Rica, luego de casi tres décadas de litigios y de un juicio oral que se prolongó durante aproximadamente un año.

La resolución fue tomada por unanimidad por los jueces Mercedes Muñoz Campos, José Alberto González Gutiérrez y Andrés Saborio Cascante.

Investigación por presuntos pagos irregulares

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostuvo durante el juicio que Rodríguez habría recibido pagos y comisiones supuestamente vinculados con empresas reaseguradoras internacionales interesadas en desarrollar negocios en Costa Rica durante su administración presidencial, entre 1998 y 2002.

Según la acusación, los fondos habrían sido canalizados mediante sociedades constituidas en Panamá para "ocultar" su origen y favorecer presuntamente a compañías que buscaban contratos relacionados con el INS y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El Ministerio Público llegó a solicitar una condena de 132 años de prisión para el exgobernante, al considerar que existían múltiples hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, tras analizar la prueba presentada durante el debate, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal atribuida al expresidente.

Además de absolverlo de los cargos, los jueces determinaron que Rodríguez tampoco deberá asumir ninguna obligación de resarcimiento económico relacionada con los hechos investigados.

Reacción tras el fallo

Luego de escuchar la decisión judicial, Rodríguez calificó el proceso como una etapa particularmente difícil para él, su familia y las instituciones del país.

“Ha sido un proceso muy largo, en el cual mi familia y yo, mis amigos y el sistema judicial costarricense hemos sufrido”, manifestó.

El exmandatario señaló que uno de los momentos más significativos de la audiencia fue escuchar que el tribunal no encontró evidencias que lo vincularan con una estructura criminal.

“Lo que me llegó al corazón fue cuando la señora presidenta dijo que no había ni un solo hecho que me relacionara con un plan delictivo que se había venido atribuyendo por la imaginación y el invento de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Seguros”, afirmó.

Rodríguez también expresó gratitud por haber podido presenciar el desenlace del proceso después de tantos años.

“Gratitud a Dios por haberme dado vida para estar hoy aquí. Siempre temí no poder ver este día”, declaró.

Asimismo, recordó a su esposa fallecida, Lorena, y lamentó que no pudiera acompañarlo en el momento en que se conoció la sentencia.

“Dios se llevó a Lorena, que no está aquí para tener este momento de justificación de toda la lucha. Pero me dejó acá para poder estar yo presente”, lamentó.

Aún quedan recursos legales

Aunque la sentencia representa el cierre del caso en primera instancia, el proceso todavía podría continuar en los tribunales superiores.

La Fiscalía adelantó durante el juicio que recurrirá la resolución, mientras que la publicación íntegra de la sentencia permanece pendiente.

De acuerdo con la legislación costarricense, las partes conservan el derecho de presentar los recursos correspondientes una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo.

FUENTE: Con información de El Mundo.CR/Últimas Noticias/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Fernández recibe a Gutiérrez-Boronat en su investidura como presidenta de Costa Rica

Colombia promueve proyecto de ley para controlar seguridad de las cirugías estéticas

Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia muerte de otro recluso: suman 18 entre abril y mayo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Sitio web con datos salariales de la nómina de la Ciudad de Miami.
TRANSPARENCIA

Miami activa portal web para consultar salarios de empleados municipales, podría sorprenderse

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

Te puede interesar

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
España

La carta a Fidel Castro que Anson le extrajo del cerebro a Rodríguez Zapatero

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026