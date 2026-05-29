Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es absuelto tras casi tres décadas de litigio por caso "Reaseguros"

SAN JOSÉ - El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto este viernes de toda pena y responsabilidad en el denominado caso "Reaseguros", una investigación que durante años examinó presuntas irregularidades relacionadas con contratos vinculados al Instituto Nacional de Seguros (INS).

La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que exoneró al exmandatario no solo de las acusaciones penales por presunto peculado, sino también de cualquier responsabilidad civil derivada del proceso.

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El fallo representa un punto de inflexión en uno de los expedientes más extensos y controvertidos de la historia judicial de Costa Rica, luego de casi tres décadas de litigios y de un juicio oral que se prolongó durante aproximadamente un año.

La resolución fue tomada por unanimidad por los jueces Mercedes Muñoz Campos, José Alberto González Gutiérrez y Andrés Saborio Cascante.

Investigación por presuntos pagos irregulares

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostuvo durante el juicio que Rodríguez habría recibido pagos y comisiones supuestamente vinculados con empresas reaseguradoras internacionales interesadas en desarrollar negocios en Costa Rica durante su administración presidencial, entre 1998 y 2002.

Según la acusación, los fondos habrían sido canalizados mediante sociedades constituidas en Panamá para "ocultar" su origen y favorecer presuntamente a compañías que buscaban contratos relacionados con el INS y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El Ministerio Público llegó a solicitar una condena de 132 años de prisión para el exgobernante, al considerar que existían múltiples hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, tras analizar la prueba presentada durante el debate, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal atribuida al expresidente.

Además de absolverlo de los cargos, los jueces determinaron que Rodríguez tampoco deberá asumir ninguna obligación de resarcimiento económico relacionada con los hechos investigados.

Reacción tras el fallo

Luego de escuchar la decisión judicial, Rodríguez calificó el proceso como una etapa particularmente difícil para él, su familia y las instituciones del país.

“Ha sido un proceso muy largo, en el cual mi familia y yo, mis amigos y el sistema judicial costarricense hemos sufrido”, manifestó.

El exmandatario señaló que uno de los momentos más significativos de la audiencia fue escuchar que el tribunal no encontró evidencias que lo vincularan con una estructura criminal.

“Lo que me llegó al corazón fue cuando la señora presidenta dijo que no había ni un solo hecho que me relacionara con un plan delictivo que se había venido atribuyendo por la imaginación y el invento de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Seguros”, afirmó.

Rodríguez también expresó gratitud por haber podido presenciar el desenlace del proceso después de tantos años.

“Gratitud a Dios por haberme dado vida para estar hoy aquí. Siempre temí no poder ver este día”, declaró.

Asimismo, recordó a su esposa fallecida, Lorena, y lamentó que no pudiera acompañarlo en el momento en que se conoció la sentencia.

“Dios se llevó a Lorena, que no está aquí para tener este momento de justificación de toda la lucha. Pero me dejó acá para poder estar yo presente”, lamentó.

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Aún quedan recursos legales

Aunque la sentencia representa el cierre del caso en primera instancia, el proceso todavía podría continuar en los tribunales superiores.

La Fiscalía adelantó durante el juicio que recurrirá la resolución, mientras que la publicación íntegra de la sentencia permanece pendiente.

De acuerdo con la legislación costarricense, las partes conservan el derecho de presentar los recursos correspondientes una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo.

FUENTE: Con información de El Mundo.CR/Últimas Noticias/Redes Sociales