viernes 19  de  septiembre 2025
ECONOMÍA

Bananera Chiquita Brands comienza a recontratar trabajadores despedidos en Panamá

Según lo previsto entre Chiquita y el gobierno de Panamá, la empresa registrará cerca de 3.000 contratos de trabajadores en una primera fase

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ. - La multinacional bananera Chiquita Brands comenzó a recontratar a los trabajadores que despidió tras cesar sus operaciones en Panamá hace tres meses por una huelga, según anunciaron las autoridades panameñas, este viernes 20 de septiembre.

Las recontrataciones se dan luego de que los directivos de la compañía y el presidente panameño, José Raúl Mulino, llegaron a un acuerdo a finales de agosto para el retorno de la bananera al país centroamericano.

Lee además
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
ECONOMÍA

Presidente de Panamá promete esfuerzos para el retorno al país de bananera estadounidense
Chiquita Panamá señaló que por efecto de la huelga más de 900.000 cajas de banano no se pudieron exportar (imagen referencial)
ECONOMÍA

Panamá espera cerrar a finales de agosto acuerdo para retorno de bananera de EEUU

"El ministerio hasta el día de ayer (jueves) registraba un aproximado de 500 contratos(...) nos complace mucho, son más de 500 familias que están retomando sus labores", señaló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

Chiquita cerró a finales de mayo su planta de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, y despidió a más de 6.000 trabajadores. Esto en medio de una huelga que semiparalizó durante semanas esa región panameña.

De acuerdo con lo previsto entre Chiquita y el gobierno de Panamá, la empresa contratará cerca de 3.000 trabajadores en una primera fase, principalmente para limpieza y mantenimiento de las fincas. Se prevén 2.000 adicionales en una segunda etapa para la producción.

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios, que posteriormente les fueron restituidos tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se alargaron hasta finales de junio, los trabajadores bloquearon rutas en más de cuarenta puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia.

Gran inversión

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, visitó las plantaciones este viernes. "Este reinicio es una cosa importante, aquí se está invirtiendo muchísimo dinero", indicó Moltó.

Añadió que "probablemente entre el mes de diciembre y el mes de enero ya comencemos a exportar". El gobierno dijo que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción de banano en 5.000 hectáreas para la exportación.

Bocas del Toro, con más de 100.000 habitantes, vive principalmente del turismo y el banano. Esta fruta es el primer producto de exportación de Panamá, y representó el 12% de las ventas al exterior en los primeros cinco meses de este año, según cifras oficiales.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.
EVALUACIÓN

Misión de la ONU: sistema judicial de Maduro facilita y encubre violaciones de derechos humanos

El secretario de Salud de EEUU, Robert F Kennedy Jr, y la Universidad de Miami (UM).
SANCIÓN

Anuncian "descertificación" de centro de trasplantes de la Universidad de Miami por fallas sistémicas

Te puede interesar

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida. video
CRISIS MIGRATORIA

Gobierno de EEUU pide a la Corte Suprema retirar el TPS a 300.000 venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
"CARNE DE CAÑÓN"

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2025, ante la mirada del secretario de Comercio, Howard Lutnick (izq.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia gold card con una tarifa de 1 millón de dólares para particulares y 2 millones para patrocinios corporativos. Creo que será un éxito rotundo, declaró Trump a la prensa. (Foto de Mandel NGAN / AFP) video
MEDIDAS

Trump instaura una tarjeta de residencia "dorada". Cuánto cuesta y cómo obtenerla