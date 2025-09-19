viernes 19  de  septiembre 2025
YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro

Al intentar ingresar en plataforma, aparece el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.&nbsp;

AFP
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La plataforma YouTube eliminó este viernes el canal oficial del dictador venezolano Nicolás Maduro, que reunía más de 233 mil suscriptores y era utilizado para difundir ruedas de prensa, discursos y actos propagandísticos del régimen.

Al intentar ingresar en plataforma, aparece el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda”.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre la medida.

Según reseñó el portal Alberto News, el cierre del canal formó parte de una campaña de activismo digital bautizada como “Misión Chaquito”, en honor al perrito fallecido en junio de 2025 que pertenecía a Marcela, integrante del programa de Gastón Levar, conductor de Guarimba Digital.

“Misión Chaquito Exitosa. Se dio en el blanco. ¡Lo logramos!”, celebró Levar en su cuenta de X, confirmando la eliminación del canal, al que calificaban como un espacio de “usurpación de la presidencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GastonLevar/status/1969029917665825206&partner=&hide_thread=false

La desaparición de este canal representa un golpe a uno de los principales mecanismos de comunicación digital del chavismo, que recurría a YouTube para transmitir en tiempo real mensajes y eventos oficiales.

La medida se suma a un contexto de crecientes presiones internacionales. Estados Unidos ha señalado a Maduro como integrante del Cártel de los Soles y mantiene sobre él una orden de captura con recompensa millonaria, que fue incrementada en los últimos años como parte de los esfuerzos para llevarlo ante la justicia.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/AlbertoNews.com

