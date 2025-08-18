Panamá espera cerrar a finales de agosto acuerdo para retorno de bananera de EEUU

Chiquita Panamá señaló que por efecto de la huelga más de 900.000 cajas de banano no se pudieron exportar (imagen referencial)

CIUDAD DE PANAMÁ. - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense Chiquita Brands con el objetivo de buscar un acuerdo para que la empresa reanude operaciones en el país, tras cerrar y despedir a toda su plantilla por una huelga.

El anuncio fue hecho este lunes 18 de agosto por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Indicó que el gobierno panameño espera obtener resultados de la cita con la empresa que está pautada durante la próxima gira de Mulino a Brasil, a partir del 28 de agosto.

De acuerdo con Moltó, las conversaciones con la compañía estadounidense "avanzan de forma positiva (...), yo espero que logremos concretar un buen acuerdo con Chiquita y que el presidente lo pueda cerrar en Brasil para que esa empresa retorne al país".

El funcionario no explicó por qué Mulino se reunirá con los directivos de Chiquita en el país sudamericano. “Si todo nos sale como estamos pensando, en septiembre o a finales de este mes podemos ya tener buenas noticias", señaló Moltó en declaraciones al canal Telemetro.

Chiquita, que empleaba en Panamá a más de 6.000 personas en la localidad de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, despidió a los trabajadores tras protestas que semiparalizaron esa región. Un sindicato anunció este lunes la presentación de demandas contra la empresa por los despidos.

Según el ministro Julio Moltó, Chiquita evalúa las pérdidas y la forma de contratar personal nuevamente. La compañía también habría pedido garantías de que no se cierren las rutas en caso de futuras protestas.

La empresa dijo que la huelga, declarada ilegal por un juzgado laboral, le causó pérdidas por más de 75 millones de dólares, cifra que algunos medios elevan a más de 100 millones.

Violación de derechos

El líder de los trabajadores bananeros, Francisco Smith, señaló que "se están interponiendo varias demandas a Chiquita" por posibles "irregularidades" en los despidos y "violaciones" a los derechos laborales.

En tal sentido, sostuvo que "la empresa no puede tomar acciones de esta forma y despedir a los trabajadores como lo han hecho".

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios. Éstos les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se extendieron hasta finales de junio, los trabajadores cortaron las rutas en más de 40 puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia turística.

