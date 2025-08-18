lunes 18  de  agosto 2025
ECONOMÍA

Panamá espera cerrar a finales de agosto acuerdo para retorno de bananera de EEUU

Un sindicato de Panamá anunció este lunes la presentación de demandas contra la empresa Chiquita Brands por despidos y violación de derechos laborales

Chiquita Panamá señaló que por efecto de la huelga más de 900.000 cajas de banano no se pudieron exportar (imagen referencial)

Chiquita Panamá señaló que por efecto de la huelga más de 900.000 cajas de banano no se pudieron exportar (imagen referencial)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ. - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunirá en Brasil con la bananera estadounidense Chiquita Brands con el objetivo de buscar un acuerdo para que la empresa reanude operaciones en el país, tras cerrar y despedir a toda su plantilla por una huelga.

El anuncio fue hecho este lunes 18 de agosto por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Indicó que el gobierno panameño espera obtener resultados de la cita con la empresa que está pautada durante la próxima gira de Mulino a Brasil, a partir del 28 de agosto.

Lee además
Chiquita Panamá señaló que por efecto de la huelga más de 900.000 cajas de banano no se pudieron exportar (imagen referencial)
ECONOMÍA

Bananera de Estados Unidos paraliza producción en Panamá tras tres semanas de huelga
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
ECONOMÍA

Presidente de Panamá promete esfuerzos para el retorno al país de bananera estadounidense

De acuerdo con Moltó, las conversaciones con la compañía estadounidense "avanzan de forma positiva (...), yo espero que logremos concretar un buen acuerdo con Chiquita y que el presidente lo pueda cerrar en Brasil para que esa empresa retorne al país".

El funcionario no explicó por qué Mulino se reunirá con los directivos de Chiquita en el país sudamericano. “Si todo nos sale como estamos pensando, en septiembre o a finales de este mes podemos ya tener buenas noticias", señaló Moltó en declaraciones al canal Telemetro.

Chiquita, que empleaba en Panamá a más de 6.000 personas en la localidad de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, despidió a los trabajadores tras protestas que semiparalizaron esa región. Un sindicato anunció este lunes la presentación de demandas contra la empresa por los despidos.

Según el ministro Julio Moltó, Chiquita evalúa las pérdidas y la forma de contratar personal nuevamente. La compañía también habría pedido garantías de que no se cierren las rutas en caso de futuras protestas.

La empresa dijo que la huelga, declarada ilegal por un juzgado laboral, le causó pérdidas por más de 75 millones de dólares, cifra que algunos medios elevan a más de 100 millones.

Violación de derechos

El líder de los trabajadores bananeros, Francisco Smith, señaló que "se están interponiendo varias demandas a Chiquita" por posibles "irregularidades" en los despidos y "violaciones" a los derechos laborales.

En tal sentido, sostuvo que "la empresa no puede tomar acciones de esta forma y despedir a los trabajadores como lo han hecho".

Los trabajadores bananeros iniciaron el 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios. Éstos les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se extendieron hasta finales de junio, los trabajadores cortaron las rutas en más de 40 puntos en Bocas del Toro, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia turística.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Panamá busca renovar concesión portuaria con firma de Hong Kong

Guyana refuerza la seguridad en la zona en disputa con Venezuela por elecciones

Petro intenta "minimizar" el asesinato de Miguel Uribe Turbay

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral