EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Vista del edificio del Banco Central de Venezuela (al fondo). EFE/ Rodolfo Gutierrez

El Banco Central de Venezuela, Asociación Bancaria y el Ejecutivo sostuvieron una reunión la última semana de mayo. MINCI

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela, así como a otras tres entidades bancarias del país.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro y llega menos de dos semanas después de que Washington retirara a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos (OFAC).

RELACIONES El FMI evalúa con sus miembros si reanuda relaciones con Venezuela

POLÍTICA Sanciones fuera, control intacto: el juego de EEUU con Delcy Rodríguez

Washington autoriza las transacciones y "servicios financieros" con el banco central, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OPFAC por sus siglas en inglés).

Los hidrocarburos

Por "servicios financieros", la OFAC entiende la apertura de cuentas bancarias, los préstamos, las transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense son particularmente dañinas para los bancos y empresas que quieren utilizar servicios muy habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Estados Unidos ha acelerado el levantamiento de sanciones contra Caracas desde que asumió el poder la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura y exfiltración del país del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero.

A cambio, el gobierno de Rodríguez ha promovido cambios significativos en el sector de hidrocarburos, el gran objetivo del gobierno de Donald Trump.

La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.

La OFAC también anunció que levanta las sanciones contra el procurador Reinaldo Muñoz, en vigor desde septiembre de 2020.

FUENTE: Con información de EFE y AFP