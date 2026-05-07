EEUU reafirma que desea lograr elecciones libres en Venezuela con una "economía estabilizada"

WASHINGTON .- El secretario de Energía de EEUU , Chris Wright , aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump desea lograr en Venezuela unas elecciones “libres y justas”, pero con una economía estabilizada que permita avanzar hacia la recuperación, según el plan de tres fases diseñadas por el Departamento de Estado en el contexto de nuevas relaciones.

“Queremos lograr elecciones libres y justas en Venezuela con una economía estabilizada y avanzado”, dijo Wright a una cadena de noticias estadounidense, en busca de despejar la incertidumbre sobre el país suramericano, agudizada en los últimos meses ante el clima político y la falta de medidas que favorezcan la inversión por parte de la jefa encargada Delcy Rodríguez.

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“No quieres que ocurra antes de lo posible, porque quieres que lleve a elecciones libres y justas con una economía estabilizada”, acotó.

Las declaraciones del secretario de Energía reafirman el mensaje del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien este miércoles afirmó que en Venezuela habrá transición democrática, y que “el paso económico no tiene que adelantarse demasiado del paso político”

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Durante la entrevista reseñada por medios, Wright explicó que el país se encuentra en "la fase uno con la estabilización", según el plan de las tres fases que conduciría finalmente a un proceso de transición política, tras la captura de Nicolás Maduro.

“La fase dos es tratar de establecer algunas instituciones económicas. Todavía no tienen un sistema bancario funcional. Sigue siendo un país muy pobre que está luchando”, acotó.

Ratificó seguidamente que el auge de la producción petrolera, tras las conversaciones entre Washington y Caracas, ha sido “un impulso enorme” para la economía del país, en crisis por años. “Atrae dólares y actividad económica”.

Luego de asegurar que “25 años de dictadura comunista corrupta” derrumban cualquier sociedad, mencionó el reto que tiene el gobierno de EEUU frente al país.

“Hay mucha curación por delante. Pero creo que vamos en la dirección correcta”, lo que, dijo, se traducirá en una “victoria” para los pueblos de los dos países y para todo el hemisferio occidental.

FUENTE: Con información de Fox News/Monitoreamos