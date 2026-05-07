jueves 7  de  mayo 2026
POLÍTICA

EEUU reafirma que desea lograr elecciones libres en Venezuela con una "economía estabilizada"

El secretario de Energía, Chris Wright, indicó que el país está en la fase uno con la estabilización, sin sistema bancario funcional, pero "sigue luchando"

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Chris Wright / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump desea lograr en Venezuela unas elecciones “libres y justas”, pero con una economía estabilizada que permita avanzar hacia la recuperación, según el plan de tres fases diseñadas por el Departamento de Estado en el contexto de nuevas relaciones.

“Queremos lograr elecciones libres y justas en Venezuela con una economía estabilizada y avanzado”, dijo Wright a una cadena de noticias estadounidense, en busca de despejar la incertidumbre sobre el país suramericano, agudizada en los últimos meses ante el clima político y la falta de medidas que favorezcan la inversión por parte de la jefa encargada Delcy Rodríguez.

Lee además
Chevrón firmó un acuerdo con Venezuela a cargo de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, el 13 de abril de 2026, en Caracas
VENEZUELA

Secretario adjunto de Energía de EEUU está en Caracas para supervisar avance del plan de Trump
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
ECONOMÍA

Trump dice que en Venezuela está "entrando mucho dinero" derivado de los negocios petroleros

“No quieres que ocurra antes de lo posible, porque quieres que lleve a elecciones libres y justas con una economía estabilizada”, acotó.

Las declaraciones del secretario de Energía reafirman el mensaje del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien este miércoles afirmó que en Venezuela habrá transición democrática, y que “el paso económico no tiene que adelantarse demasiado del paso político”

Venezuela en "dirección correcta"

Durante la entrevista reseñada por medios, Wright explicó que el país se encuentra en "la fase uno con la estabilización", según el plan de las tres fases que conduciría finalmente a un proceso de transición política, tras la captura de Nicolás Maduro.

“La fase dos es tratar de establecer algunas instituciones económicas. Todavía no tienen un sistema bancario funcional. Sigue siendo un país muy pobre que está luchando”, acotó.

Ratificó seguidamente que el auge de la producción petrolera, tras las conversaciones entre Washington y Caracas, ha sido “un impulso enorme” para la economía del país, en crisis por años. “Atrae dólares y actividad económica”.

Luego de asegurar que “25 años de dictadura comunista corrupta” derrumban cualquier sociedad, mencionó el reto que tiene el gobierno de EEUU frente al país.

“Hay mucha curación por delante. Pero creo que vamos en la dirección correcta”, lo que, dijo, se traducirá en una “victoria” para los pueblos de los dos países y para todo el hemisferio occidental.

FUENTE: Con información de Fox News/Monitoreamos

Temas
Te puede interesar

Trump sobre el precio para ver a la selección de EEUU en el Mundial: "No lo pagaría"

EEUU anuncia nuevas sanciones para el conglomerado militar Gaesa y a minera de níquel en Cuba

El programa del régimen cubano de enviar médicos al extranjero no es caridad, es trata de personas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.
ELECCIONES

Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

Te puede interesar

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

Florida negocia con el Gobierno Trump el cierre del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz'

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), en La Habana, el 7 de mayo de 2026.
Aumenta presiones

EEUU anuncia nuevas sanciones para el conglomerado militar Gaesa y a minera de níquel en Cuba

Una maestra en el salón de clases con sus alumnos tras regreso de vacaciones.
CAMBIOS ESCOLARES

Miami-Dade evalúa cierre y reconversión de escuelas ante caída sostenida de matrícula

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán