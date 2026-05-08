viernes 8  de  mayo 2026
ECONOMÍA

Reservas de oro de Venezuela "desaparecieron" casi en su totalidad de las arcas, según reportes

El Banco Central tendría lista la publicación de cifras de la economía del país, por exigencia del FMI y Banco Mundial; datos se dieron a conocer en forma extraoficial

Vista del edificio del Banco Central de Venezuela (al fondo).
Vista del edificio del Banco Central de Venezuela (al fondo). EFE/ Rodolfo Gutierrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Venezuela perdió casi en su totalidad las reservas en oro y ha aumentado su deuda externa a 160 mil millones de dólares, lo cual significaría que cada venezolano tendría que pagarla cinco veces más, según cifras extraoficiales difundidas en reportes recientes con base a data que prepara el Banco Central (BCV).

En el caso de las reservas que respaldan la economía nacional para asegurar la liquidez monetaria, el país pasó de tener 317 toneladas para febrero de 1999, una de las mayores en América Latina, a entre 52 y 60 toneladas en enero de 2026, según una data del BCV que trascendió tras 13 años de omisión y dada a conocer en forma extraoficial.

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La drástica disminución representaría 81% menos, lo que habría dejado al país prácticamente sin reservas, indica una información que habría sido emanada del ente emisor.

“Se las robaron casi en su totalidad”, dijo el conocido articulista Javier Vivas Santana en su cuenta de X.

La primera condición del FMI y del BM puesta a Venezuela, tras recuperar su membresía en esos organismos el 16 de abril, fue la transparencia de la información requerida a los efectos de apoyar la economía en crisis, como parte de la reanudación de relaciones.

Economía sin oro en Venezuela

“Los resultados son demoledores sobre Venezuela entre 1999-2026”, afirmó Vivas al difundir las cifras que el BCV tendría listas para ser entregadas a los organismos financieros internacionales.

Entre ellas están:

  • La deuda externa que aumentó en 571% al pasar de 28 millones de dólares en febrero de 1999 a 160 mil millones de dólares en enero de 2026, según fuentes del Banco Central de Venezuela (BCV), Transparencia Venezuela / IIF, citadas por el reporte.
  • Las reservas internacionales que disminuyeron 27.9% desde febrero de 1999 (14,334 millones de dólares hasta enero pasado (10,320 millones de dólares). Cambio Relativo: -27,9%
  • La producción petrolera (BPD) disminuida en 63.4% al pasar de 3,120,000 barriles de p/día en 1999, a 1,142,000 barriles de p/día en enero de 2026, según fuentes de la OPEP y PDVSA.
  • La inflación anualizada, con un enorme cambio relativo superior a 1,800% desde enero de 1998-1999 (29,5%) hasta el mismo mes entre 2025-2026 ( 540% - 629%, según estimaciones), indicaron BCV/BM/FMI.

Salario mínimo vs. presupuesto militar

  • El salario mínimo que se redujo en 99.8% desde febrero de 1999 (203 dólares) a enero de 2026 (0,36 dólares), según fuentes dela Gaceta Oficial / SELA, Banco Central de Venezuela (BCV).
  • El poder adquisitivo con una caída del 85% según el costo de las canastas alimentaria de Febrero 1999 (1,6) a enero de 2026( 0,25 con bonos), señalaron fuentes CENDAS-FVM, OVF / CENDAS.
  • El presupuesto militar, en contraste, aumentó de 945 millones de dólares en 1999 a 1,096 millones de dólares en 2026, por fuentes de Stockhol.m International Peace Research Institute (SIPRI), Ley de Presupuesto 2026.
  • El presupuesto de universidades era para 1999 superior al militar (1,150 millones de dólares, pero tuvo una drástica reducción de 55% al fijarse en 518 millones de dólares para 2026.
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FUENTE: Con información de Javier Vivas, red X; DLA

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