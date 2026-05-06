miércoles 6  de  mayo 2026
AUDIENCIA

Juicio contra Evo Morales por trata agravada de personas comienza el lunes en Bolivia

El abogado del exmandatario anunció que Morales no se presentará en la audiencia, pese a que el tribunal lo citó por edicto publicado en los medios

Juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales se efectuará bajo fuertes medidas de seguridad (EFE)

Juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales se efectuará bajo fuertes medidas de seguridad (EFE)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ. Un tribunal boliviano fijó para el próximo lunes, el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, por la presunta relación que habría mantenido con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún ejercía la Presidencia, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad sureña de Tarija dispuso en una resolución que el lunes 11 de mayo, a las 08:20 hora local (12:20 GMT), se instale la audiencia de juicio oral por el delito de trata de personas agravado.

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Ese juzgado también pidió a la Policía la disposición de medidas se seguridad y resguardo “en atención a la naturaleza del proceso y su relevancia”.

Morales no se presentará

El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó a los medios la citación de su cliente, pero afirmó que no se presentará en la audiencia porque, en su criterio, no se ha cometido ningún delito y el proceso se basa en “una acusación forzada, falsa”, que ha sido desarrollada con fines mediáticos.

“No corresponde que se presente”, afirmó Cox e insistió en que el proceso no ha cumplido con algunos procedimientos, entre ellos excluir una supuesta afirmación de la joven en sentido de que no fue víctima de trata, sin dar mayores detalles al respecto.

Anunció que presentarán ante el tribunal un recurso para denunciar el proceso supuestamente “arbitrario” que se lleva adelante contra el exgobernante, quien está refugiado desde octubre de 2024 en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, protegido por sus seguidores para evitar ser detenido por esa denuncia.

Ante la inasistencia personal de Morales al proceso, el tribunal usó en los pasados días el recurso de citación por edicto publicado en los medios para que comparezca y presente sus descargos, pero sin tener éxito.

Los fiscales que investigaron el caso han reunido más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, informó la semana pasada el fiscal Departamental de Tarija, José Mogro.

La acusación de trata se basa en la presunción de que la madre de la joven, que también está imputada en el proceso, obtuvo supuestos beneficios, como un puesto laboral, debido a la relación de su hija con el exmandatario.

Morales publicó este miércoles en X que el Gobierno de Rodrigo Paz, “para tapar su desastrosa y corrupta gestión y su tremenda reprobación nacional”, ejecuta “una brutal persecución judicial y mediática” para, supuestamente, aniquilarlo “moral y físicamente”.

“Como en todos los casos de lawfare (guerra jurídica), presume mi culpabilidad y me condena sin el debido proceso que manda la Constitución Política del Estado”, afirmó. “Como en todos los casos de lawfare (guerra jurídica), presume mi culpabilidad y me condena sin el debido proceso que manda la Constitución Política del Estado”, afirmó.

El exgobernante no mencionó su citación en el juicio por trata de personas, pero sí cuestionó que el gobierno anunciara en la víspera que se pedirá a Estados Unidos información sobre la supuesta relación del exmandatario con redes de narcotráfico.

“No tiene vergüenza de su sometimiento a EEUU pidiendo informes falsos y clamando a (el presidente estadounidense Donald) Trump que invada violentamente Bolivia para aniquilar a los líderes populares, indígenas, sindicalistas y ciudadanos antiimperialistas”, dijo Morales.

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FUENTE: Con información de EFE

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