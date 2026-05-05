martes 5  de  mayo 2026
PROTESTAS

Transportistas bloquean carreteras en Bolivia por crisis de combustible

La escasez y mala calidad de la gasolina en Bolivia evidencian el impacto de años de políticas económicas fallidas durante el mandato de Evo Morales y Luis Arce

Indígenas del sindicato Ponchos Rojos marchan durante una protesta para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible en La Paz el 19 de marzo de 2025.&nbsp;

Indígenas del sindicato "Ponchos Rojos" marchan durante una protesta para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible en La Paz el 19 de marzo de 2025. 

Foto de AIZAR RALDES / AFP
Trabajadores mineros bloquean una avenida durante una marcha para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce que encuentre una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible, La Paz, el 23 de abril de 2025.

Trabajadores mineros bloquean una avenida durante una marcha para exigir al gobierno del presidente boliviano Luis Arce que encuentre una solución a la falta de dólares y la escasez de combustible, La Paz, el 23 de abril de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Transportistas paralizaron este martes el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras a lo largo del país, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles.

Las calles de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, amanecieron con poco tráfico debido a que los choferes de buses, minibuses y taxis acataron un paro nacional.

Lee además
Trabajadores participan en una manifestación organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, con la participación de maestros, obreros de fábricas y mineros, en El Alto, Bolivia, el 1 de mayo de 2026.
Crisis heredada

Principal sindicato de Bolivia se declara en paro indefinido contra el gobierno de Rodrigo Paz
El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.  
LITERATURA

Exposición en Bolivia rinde homenaje a faceta lectora de Mario Vargas Llosa

Lo mismo ocurrió en las ciudades de El Alto (oeste), Sucre (sureste), Cochabamba (centro) y Oruro (sur), según medios locales.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) también reportó más de 70 puntos de bloqueo en las rutas del país.

Los choferes le exigen al presidente Rodrigo Paz un abastecimiento regular de combustibles y garantizar su calidad, pues en los últimos meses una gasolina contaminada dañó miles de motores, según reconocieron las autoridades. También reclaman mejorar el estado de las vías nacionales.

El paro responde al "incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho" entre transportistas y el gobierno, dijo en conferencia de prensa Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Crisis económica

El mandatario Paz asumió en noviembre con la promesa de normalizar el suministro de carburantes y eliminar las largas filas en las estaciones de servicio.

Una política de subsidios, una bandera de las gestiones socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó los dólares que servían para importarlos y ocasionó la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Y aunque Paz eliminó los subsidios en diciembre, hasta ahora no ha podido dar solución al problema por la crisis generada durante el mandato de sus antecesores.

Según el dirigente Gómez, "las filas han aparecido" de nuevo, la gasolina de mala calidad sigue afectando al transporte y el gobierno no ha resarcido completamente los daños en los vehículos averiados.

El gobierno ha dado distintas versiones sobre las causas de la contaminación, como mafias internacionales que reemplazan el carburante durante su importación, un supuesto sabotaje de funcionarios o la falta de limpieza durante su almacenamiento.

Gómez indicó que la medida es un "paro escalonado". Se alargará día tras día hasta que el gobierno dé una respuesta a sus reclamos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Detienen en Bolivia a dos peruanos con 195 kilos de cocaína en el lago Titicaca

EEUU y Bolivia pactan compromiso para atraer inversiones en litio y otros minerales críticos

Presidente saliente de Costa Rica es nombrado ministro de la Presidencia por su sucesora

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria