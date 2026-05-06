miércoles 6  de  mayo 2026
Narcotráfico

Trump advierte a México que "si no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos"

"Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos", afirmó el mandatario

Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump advirtió este miércoles a las autoridades mexicanas de que "si no hacen su trabajo" contra el narcotráfico, Washington lo hará.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones en un acto en la Casa Blanca, en medio de la tensión bilateral después de que haya insinuado en varias ocasiones la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los carteles, una opción que el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza.

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"El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos", afirmó.

Combate al fentanilo

Desde su regreso a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Aunque ha elogiado la relación con Sheinbaum, Trump ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en territorio mexicano, algo que el Ejecutivo mexicano rechaza al apelar a la soberanía nacional.

Las nuevas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal de México.

Además, se producen después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Por su parte, México ha asegurado que, aunque Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición, no ha presentado "elementos de prueba" que les aseguren su culpabilidad.

FUENTE: Con información de EFE

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