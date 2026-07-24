Perú y Venezuela dan el primer paso para restablecer sus vínculos diplomáticos

Agentes de policía montan guardia a la entrada de la embajada de Venezuela en Lima.

LIMA.- El gobierno de Perú y el mandato interino de Venezuela acordaron iniciar un "proceso progresivo" para restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendidas en 2024 después de que Lima calificara de "fraude" la reelección del ahora depuesto dictador, Nicolás Maduro en los comicios presidenciales venezolanos.

En un comunicado conjunto , ambas cancillerías informaron que, en una primera etapa, se reactivarán los servicios consulares como paso previo al eventual restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales.

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Reactivarán primero los servicios consulares

Según el comunicado, se acordó reanudar inicialmente la atención consular para atender a sus ciudadanos, antes de avanzar hacia la normalización de los vínculos diplomáticos.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales", señala el documento.

Perú alberga a más de 1.6 millones de venezolanos, lo que lo convierte en el segundo país de acogida de migrantes venezolanos después de Colombia.

Reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela.



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Cambio de gobierno

El anuncio se produce cuatro días antes de la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el próximo 28 de julio, en sustitución del presidente interino José María Balcázar.

Hasta el momento, el nuevo gobierno electo no ha precisado si mantendrá o modificará el proceso de acercamiento anunciado por la administración saliente.

Ruptura

Las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron suspendidas en julio de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro rompió vínculos con Perú luego de que el entonces canciller peruano calificara de "fraude" la reelección del exgobernante venezolano.

Los resultados de esos comicios fueron cuestionados por la oposición venezolana y por diversos gobiernos y organismos internacionales, que denunciaron la falta de garantías electorales y exigieron la publicación de las actas de votación.

La reactivación de los servicios consulares marcará la primera fase del acercamiento entre ambos países. Quedará por definir si el próximo gobierno peruano mantiene la hoja de ruta acordada para avanzar hacia el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas.

FUENTE: Con información de AFP