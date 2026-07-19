domingo 19  de  julio 2026
MODA

Música, folclore y homenaje protagonizan pasarela andina en La Paz

En la feria participaron 40 productores locales, incluidos artesanos y microempresarios, que exhibieron ropa y accesorios con detalles andinos

&nbsp;Mujeres aimaras desfilan durante la Pasarela Andina en La Paz, Bolivia.

 Mujeres aimaras desfilan durante la Pasarela Andina en La Paz, Bolivia.

EFE

LA PAZ.- Música, folclore y un homenaje a la cultura andina boliviana a través de la producción textil se lucieron este viernes en la 'Pasarela Paceña Andina', una actividad que mostró la creatividad de los artesanos y microempresarios de La Paz, que sigue en pos de reactivar su economía tras los bloqueos de mayo y junio.

La iniciativa, que incluyó un desfile de modas y un mercadillo callejero, es parte de la agenda programada por la Alcaldía de La Paz por el 217 aniversario de la gesta libertaria de esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, que se recuerda este mes, dijo a EFE el jefe de la Unidad de Economía Solidaria, Popular y Desarrollo Rural, Mijail Flores.

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"Hoy tenemos la 'Pasarela Paceña Andina' (...) que va a mostrar lo que es moda, diseño y costura de nuestros productores locales paceños que trabajan de forma innovativa, trabajan de forma manual y otros semi industrial", explicó Flores.

El funcionario, cuya oficina depende de la Secretaría Municipal de Ciudad Productiva, señaló que la Alcaldía busca "volver a reactivar la economía" de la ciudad, que quedó golpeada por las siete semanas de bloqueos de carreteras entre mayo y junio, mediante diversas actividades, como la pasarela.

"La gente estaba cansada, encerrada (durante los conflictos) y hoy ya está saliendo a estos espacios donde puede encontrar diferente ropa y ver cultura y nuestro arte paceño", agregó.

En la feria participaron 40 productores locales, incluidos artesanos y microempresarios, que exhibieron ropa y accesorios con detalles andinos, como aguayos, los textiles multicolores tejidos por indígenas.

También hubo ropa tejida a mano, carteras y billeteras de cuero, artesanías de madera y muñecos tejidos al estilo de los amigurumi japoneses, que son figuras pequeñas y medianas de ganchillo, además de aretes con figuras de danzas folclóricas bolivianas, o de la cultura popular de La Paz.

La marca Plagas presentó unas originales chaquetas de denim que en la espalda llevan pintados a mano personajes del folclore boliviano, como los osos de la diablada, o las waca tokoris de la danza que es una sátira de las corridas de toros popularizadas en el altiplano boliviano desde la colonia.

Algunos de estos productos, además de sacos de fibra de alpaca, accesorios y la ropa tejida fueron exhibidos por numerosas modelos en la 'Pasarela Paceña Andina', que se inauguró con un primer cuadro de cholitas, las emblemáticas mujeres aimaras de La Paz.

Poco más de una decena de cholitas modelos mostraron la elegancia y las nuevas tendencias de la moda con colores vivos para estas mujeres, cuya vestimenta tradicional consiste en una blusa, amplias polleras, el sombrero bombín y el largo cabello recogido en dos trenzas.

Uno de los promotores de la iniciativa fue el diseñador Jesús Calle Maceda, quien en su discurso de apertura destacó la diversidad y la calidad de la "mano de obra paceña", además del efecto multiplicador que supone la actividad de los microempresarios y artesanos para la economía.

"Apoyemos lo nuestro, primero está Bolivia", afirmó Calle.

La actividad se complementó con las presentaciones de ballets folclóricos bolivianos que mostraron las danzas del tundiqui, el huayño y la morenada.

FUENTE: AFP

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