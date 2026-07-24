viernes 24  de  julio 2026
POLÍTICA

Perú vuelve al sistema bicameral tras más de 30 años

La conformación del nuevo Congreso peruano coincide con la próxima investidura de la electa, Keiko Fujimori como presidenta del país

Vista parcial de hemiciclo del Congreso de Perú.

Vista parcial de hemiciclo del Congreso de Perú.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - Perú regresó este viernes al sistema parlamentario bicameral, luego de más de tres décadas con un Congreso unicameral, tras la juramentación de los 60 nuevos senadores.

Con ello, las cámaras de Senadores y Diputados volverán a funcionar de manera conjunta por primera vez desde 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) disolvió el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas e impulsó una nueva Constitución que estableció un Parlamento unicameral.

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Queda instalado el nuevo Senado

"Declaro constituido el Senado de la República", afirmó Miguel Torres al concluir la ceremonia de juramentación de los nuevos senadores.

Torres presidió la sesión por haber sido el candidato al Senado con la mayor votación en las elecciones de abril.

Los primeros legisladores en asumir sus cargos fueron el propio Miguel Torres y Fernando Rospigliosi, ambos cercanos a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia de Perú el próximo 28 de julio.

La juramentación de los 130 diputados estaba prevista para la tarde de este viernes en la sede del Congreso.

Así quedó conformado el Congreso

El restablecimiento del Senado fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada por el Congreso unicameral en 2024.

Ninguno de los seis partidos con representación parlamentaria obtuvo mayoría absoluta en el nuevo Congreso bicameral. Sin embargo, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, contará con la bancada más numerosa, con 22 de los 60 escaños del Senado y 41 de los 130 puestos en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Juntos por el Perú, del dirigente izquierdista Roberto Sánchez, quien perdió la segunda vuelta presidencial por menos de 50.000 votos, será la segunda fuerza política en el Parlamento.

En conjunto, los partidos de oposición ocuparán 30 escaños en el Senado y 63 en la Cámara de Diputados, mientras que las fuerzas de izquierda tendrán 30 senadores y 67 diputados.

FUENTE: Con información de AFP

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