Bolivia despeja carreteras tras siete semanas de bloqueos

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

Agentes de policía asisten a un compañero herido durante enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en el marco de una operación para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

Manifestantes antigubernamentales permiten el paso de una ambulancia mientras mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026.

LA PAZ_ Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.

Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.

CRISIS Presidente de Bolivia declara el estado de excepción tras seis semanas de conflictividad

El presidente conservador, Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas.

"Nuestras carreteras han sido liberadas", señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz.

Rechazo

En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su "profunda preocupación" por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de "socavar y derrocar" al gobierno representan una "grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática" de Bolivia.

"Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional", añaden en el texto.

El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la "izquierda radical" en Bolivia. El crimen organizado "busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos", declaró.

El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico.

Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.

Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.

FUENTE: Con información de AFP