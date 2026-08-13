jueves 13  de  agosto 2026
GOBIERNO

Venezuela acuerda con empresa argentina para finalizar construcción de central hidroeléctrica

Desde hace años, Venezuela sufre fallas del servicio eléctrico, sobre todo en zonas alejadas de Caracas. El chavismo responsabiliza a las sanciones extranjeras

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Gobierno interino de Venezuela firmó un adéndum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil, en medio del llamado al ahorro energético y las fallas constantes en el servicio.

"Hoy sabemos la afectación que tiene nuestro sistema eléctrico nacional y por eso trabajamos sin descanso en la recuperación", señaló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el acto de firma transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) el miércoles.

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, y a "saboteos". La oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

A principios de este mes, Rodríguez pidió a los ciudadanos ahorrar electricidad y agua por el fenómeno climático "Superniño", como se conoce de manera coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.

Agradecimiento a EEUU

El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció al Departamento de Estado y de Energía de Estados Unidos por el apoyo al acuerdo con Venezuela que, sostuvo, contempla uno de los proyectos más importantes para el sector en Latinoamérica.

"Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y, sobre todo, con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica", agregó Salcedo.

Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, explicó que la culminación de esta obra va a fortalecer el desarrollo industrial de Bolívar y le dará estabilidad a todo el sistema de embalses del gran complejo de Guayana.

En junio pasado, el Ejecutivo chavista firmó un memorando de entendimiento con IMPSA para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de diez unidades generadoras.

De acuerdo con una nota oficial, los trabajos en esta infraestructura estratégica sobre el río Caroní se llevarán a cabo por etapas, con un plazo estimado de catorce a diecinueve meses para "completar las fases iniciales de construcción y acoplamiento técnico en la región".

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el mandato del entonces gobernante Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con el 87,19 % de avance, asegura la organización.

FUENTE: Con información de EFE

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