viernes 7  de  agosto 2026
conmemoración

Bolivia celebra 201 años de independencia entre desafíos y una nueva etapa política

El país conmemora el aniversario de la firma del Acta de la Independencia de 1825 mientras enfrenta una crisis económica y el inicio del gobierno de Rodrigo Paz

Bandera de Bolivia.&nbsp;

Bandera de Bolivia. 

Unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– Bolivia conmemora este 6 de agosto el 201.º aniversario de su independencia, una fecha que recuerda la firma del Acta de la Independencia en la Casa de la Libertad de Sucre en 1825 y el nacimiento de la República tras más de quince años de lucha contra el dominio colonial español.

El proceso independentista boliviano comenzó en 1809 con los levantamientos de Chuquisaca y La Paz, considerados entre los primeros movimientos emancipadores de Hispanoamérica. Durante más de una década y media, el Alto Perú fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas realistas y los movimientos patriotas, que mantuvieron viva la causa independentista a través de las llamadas republiquetas, pequeños territorios controlados por guerrillas que resistieron el dominio español.

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La campaña libertadora tomó un impulso decisivo con la llegada de Simón Bolívar y su principal lugarteniente, Antonio José de Sucre. Tras la victoria patriota en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, Sucre consolidó la liberación del Alto Perú y derrotó los últimos focos de resistencia realista en 1825. El Congreso Constituyente proclamó la independencia el 6 de agosto de 1825 y decidió bautizar al nuevo país como Bolivia, en homenaje al Libertador Simón Bolívar, quien se convirtió en su primer presidente. Posteriormente, Sucre asumió la conducción del naciente Estado y sentó las bases de sus primeras instituciones republicanas.

A 201 años, la celebración encuentra al país en un momento especialmente complejo. Los bolivianos llegan al aniversario en medio de una crisis económica, tensiones políticas e incertidumbre sobre el rumbo de la nación, un escenario agravado por el reciente conflicto social que se prolongó durante 53 días, dejó millonarias pérdidas para la economía y profundizó las dificultades que ya enfrentaba el país.

Los actos oficiales se concentran en Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz encabezará las ceremonias conmemorativas y ofrecerá un mensaje a la nación. El mandatario presentará un balance sobre la situación económica, social y política del país y anunciará un paquete de medidas que incluirá las leyes prioritarias que impulsará su administración.

La conmemoración tiene además un significado político especial, al tratarse del primer aniversario patrio bajo el gobierno de Paz. En vísperas de la celebración, el mandatario sostuvo un encuentro con los nueve gobernadores del país, con quienes suscribió un acuerdo para avanzar en el denominado modelo 50-50, una propuesta que busca descentralizar el Estado y otorgar mayores competencias y recursos a las regiones.

Paz ha definido esta nueva etapa como el inicio de una "refundación" de Bolivia y ha insistido en la necesidad de impulsar profundas transformaciones para superar la crisis. "Hoy lo que se requiere es grandeza para la patria", afirmó al llegar a Sucre, mientras su equipo adelantó que el discurso presidencial estará centrado en las decisiones ya adoptadas por el Gobierno y en las reformas previstas para los próximos meses.

En el plano económico, Bolivia enfrenta uno de los períodos más delicados de las últimas décadas. La disminución de las reservas internacionales, la caída de la producción de gas natural, la escasez de divisas y combustibles y las presiones sobre las finanzas públicas han afectado la actividad productiva y el poder adquisitivo de la población. Como parte de su estrategia para estabilizar la economía, el Gobierno impulsa un programa de financiamiento internacional que incluye un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.

Pese a las dificultades, el aniversario mantiene un profundo significado para los bolivianos. Como cada 6 de agosto, las principales ciudades del país celebran desfiles cívico-militares, actos oficiales y ceremonias en homenaje a los héroes de la independencia. Miles de estudiantes recorren las calles portando la bandera nacional, una tradición que simboliza la continuidad de los ideales de libertad y soberanía que dieron origen a la República.

A 201 años de su independencia, Bolivia recuerda una de las gestas más importantes de la emancipación latinoamericana mientras enfrenta el desafío de fortalecer sus instituciones, recuperar la estabilidad económica y construir consensos que permitan abrir una nueva etapa de desarrollo para el país.

FUENTE: DonQuijote.org.

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