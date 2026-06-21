domingo 21  de  junio 2026
CRISIS

Bolivia: Gobierno y manifestantes acuerdan levantar bloqueos en parte de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz dijo que el desbloqueo se logró con diálogo y evitó eventual intervención militar en el marco del estado de excepción de Bolivia

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- En medio del estado de excepción ordenado el sábado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el Gobierno y los manifestantes que llevaban más de un mes bloqueando las carreteras del municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, alcanzaron poco después de la medianoche un acuerdo para retirar las barricadas.

Los manifestantes consiguieron de la gobernación local promesas para mejorar el mantenimiento de caminos, electrificación, salud y educación, acceso a agua, atención a conflictos de tierra y el abastecimiento de diésel y gasolina, además del retorno policial a la zona.

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Al término de la reunión, el gobernador Juan Pablo Velasco anunció el "levantamiento inmediato del bloqueo en San Julián", según dijo en redes sociales la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Velasco dijo que el desbloqueo se logró mediante el diálogo y evitó una eventual intervención policial y militar en el marco del estado de excepción vigente en el país.

“Hemos conseguido algo muy importante. Hemos evitado que haya confrontación entre bolivianos. La tarea era venir, dialogar y evitar que vuelva a ocurrir lo de hace dos semanas, cuando hubo heridos entre policías y bloqueadores", expresó.

La Paz, capital de Bolivia, empezó el sábado a recuperar la normalidad paulatinamente tras la declaración del estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía y desbloquear las carreteras tras 51 días de protestas.

La ABC informó que a las 3 de la tarde había 34 bloqueos activos, en comparación con los 40 que había a primera hora de la mañana o los 47 de los que daba cuenta el viernes.

En la capital y la vecina ciudad de El Alto comenzaron a abrir mercados y a incrementar el ritmo de circulación mientras continúan los operativos para despejar rutas estratégicas, según han informado las autoridades.

Decreto presidencial

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo el decreto que declara el estado de excepción en Bolivia. La sesión. según medios locales, estuvo cargada de tensión política, reclamos de procedimiento y llamados a restablecer la normalidad tras casi 50 días de bloqueos.

La resolución aprobada por la Asamblea respalda las medidas adoptadas por el Ejecutivo y ratifica la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

FUENTE: Con información de Europa Press/El Deber

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