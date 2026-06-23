martes 23  de  junio 2026
DECLARACIÓN

Panamá pide en la OEA estar atentos a los procesos políticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia

El presidente José Raúl Mulino consideró su obligación plantear la crisis en Managua, durante la sesión inaugural de la Asamblea General en Ciudad de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la inauguración de la 56° Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la inauguración de la 56° Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exhortó a los países miembros de la OEA estar atentos a la situación política y de derechos humanos que viven Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, durante la inauguración de la Asamblea General de la OEA en la capital.

Durante su discurso, consideró su "obligación" señalar lo que la organización "no puede ignorar", según dijo en referencia específicamente a Nicaragua, donde existe un "grave deterioro del respeto a los derechos humanos".

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“La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende", afirmó.

Procesos en Cuba y Venezuela

En calidad de Estado anfitrión, el presidente panameño expresó su esperanza en el proceso político de Cuba, el cual ha impulsado EEUU, y de que su pueblo "encuentre pronto el camino hacia una democracia plena".

Subrayó los valores democráticos "no pertenecen a ninguna época ni corriente política", sino que constituyen una "promesa del hemisferio" aún pendiente con la isla.

Mulino también abordó la situación política de Venezuela, e hizo votos por una "muy pronta transición democrática" y el respeto pleno de la democracia representativa, con la convocatoria de elecciones "libres, vigiladas y democráticas" que permitan al país "encauzarse nuevamente" en la institucionalidad, según reportaron agencias.

Desestabilización en Bolivia

Al tratar la crisis en Bolivia, el presidente panameño manifestó su solidaridad con el gobierno de Rodrigo Paz ante las amenazas de sectores radicales y del crimen organizado.

Mulino recordó su respaldo a una propuesta del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, de conformar una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública que viaje "lo más pronto posible" a Bolivia para contribuir con una solución a la crisis institucional.

"El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización", afirmó y deploró "cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos".

Compromiso contra el crimen organizado

En un encuentro al margen de la Asamblea General, Paraguay suscribió el Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional, denominado también “el Compromiso de Santiago”, que fue adoptado el 28 de mayo pasado en Chile.

De esta manera, el gobierno de Santiago Peña se unió a los de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador en el propósito de voluntades en contra de las organizaciones criminales trasnacionales.

El Compromiso plantea impulsar la coordinación fronteriza e institucional, así como el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos o el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta entre los países.

FUENTE: Con información de EFE

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