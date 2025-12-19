viernes 19  de  diciembre 2025
MEDIDAS

Bolivia en "emergencia económica", pone fin a subsidios a los combustibles

El presidente Rodrigo Paz destacó que el fin de las subvenciones a la gasolina y diésel busca poner orden, tras 20 años de saqueo, y aumentó el salario mínimo

&nbsp;El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habla al anunciar nuevas medidas económicas el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes que propondrá al Congreso una reducción del 30% del gasto fiscal y la eliminación de impuestos como medidas iniciales para estabilizar el país, sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas.

Foto por AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- En el contexto de la emergencia económica y social declarada el miércoles, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó el fin de los subsidios a los precios de los combustibles, tras casi 20 años de la política de subvención en medio de la fuerte crisis.

"Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro", afirmó Paz en un mensaje a los bolivianos en el primer mes de su gobierno.

El presidente anunció también el aumento del salario mínimo como una de las medidas para amortiguar el impacto de la emergencia.

El mandatario recalcó la necesidad de “sincerar” los precios de los combustibles cuya producción cayó más de 60% debido a la falta de inversión en casi una década, según cálculos económicos, lo que se tradujo en dificultades para la población.

Emergencia y fin de subsidios

Paz, en su mensaje, consideró el decreto de emergencia económica y social como una “decisión histórica de salvataje de la patria” para “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”, según los reportes.

Argumentó que los subsidios a los combustibles fueron mal diseñados, lo que ocasionó distorsiones en la economía en perjuicio de la población.

"La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, sino orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia", explicó.

"Bolivia no podía seguir funcionando con las normas de los últimos 20 años, normas de saqueo", reiteró Paz al referirse a las dos décadas de gobierno izquierdista del Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales y Luis Arce.

FUENTE: Con información agencias, CNNenespañol

