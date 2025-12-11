jueves 11  de  diciembre 2025
CORRUPCIÓN

Detención de Luis Arce: "Bolivia empieza a desmontar la estructura dictatorial", afirma experto

El abogado Carlos Sánchez Berzaín indicó que el exmandatario boliviano enfrentará el mismo marco punitivo que su partido empleó contra la oposición

&nbsp;El expresidente boliviano Luis Arce fue arrestado el 10 de diciembre de 2025 por agentes de policía en La Paz, después de que la fiscalía iniciara una investigación sobre un presunto caso de corrupción que se remonta a su etapa como ministro del expresidente Evo Morales (2006-2019), según informó el gobierno.

Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP
Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de Gobierno de Bolivia.&nbsp;

AFP
Por María Graterol

MIAMI – La reciente detención de Luis Arce, expresidente de Bolivia, ocurrida en La Paz, la capital, por presunto desvío de fondos estatales cuando integraba el gobierno del izquierdista Evo Morales, abre un proceso judicial que simboliza el declive y desmantelamiento del socialismo que gobernó el país durante dos décadas.

Arce fue el ministro de Economía de 2006 a 2019, durante la presidencia de Evo Morales; fue detenido el 10 de diciembre, en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue titular de esa cartera.

Para el abogado y especialista en derecho constitucional Carlos Sánchez Berzaín, indicó que el exmandatario boliviano (2020-2025) enfrentará el mismo marco punitivo que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), empleó contra la oposición a la que reprimió.

Lo ocurrido demuestra que “Bolivia empieza a desmontar la estructura dictatorial” que estuvo dominando por el MAS, afirma el experto.

Arce, señalado de autorizar presuntas transferencias a cuentas privadas desde el extinto Fondo de Indígenas cuando era ministro de Economía, enfrenta ahora un proceso ordinario luego de que la exdiputada del MAS, Lidia Patty, lo vinculara directamente en una declaración judicial que desencadenó su detención.

En entrevista a Diario Las Américas, Carlos Sánchez Berzain, quien fue ministro de Defensa en los dos periodos presidenciales de Gonzalo Sánchez de Lozada, explicó que el caso de Arce “fue un escándalo de corrupción muy grande, de decenas de millones de dólares, y durante años todo fue encubierto por el régimen de Evo Morales”.

Además, indicó que Bolivia está tratando de recuperar el elemento fundamental de la democracia: el Estado de Derecho, y destacó que en el país andino “todo se manejaba bajo un encubrimiento a la corrupción”.

Proceso legal

Al ser consultado sobre el escenario jurídico que enfrenta el exmandatario —tomando en consideración que el jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca, indicó que Arce será procesado de manera “ordinaria” porque el presunto delito ocurrió antes de que fuera presidente—, el constitucionalista explicó:

“Arce será procesado como un ciudadano común debido al marco legal impuesto por el MAS. El proceso se realiza con las reglas que el propio sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI aprobó. Ellos destruyeron las leyes de la República, y ahora esas mismas leyes se les aplicarán a ellos”.

Añadió que el exmandatario “no tiene derecho a libertad provisional” y podría ser trasladado a los penales de San Pedro o Chonchocoro.

Sánchez Berzaín proyectó una condena “de más de 15 a 20 años” si se le acredita la responsabilidad penal.

“Bolivia fue satélite de Cuba y Venezuela"

“Bolivia fue por más de 20 años un satélite de las dictaduras de Cuba y Venezuela, igual que Nicaragua. Ese es el sistema que debe ser desmontado para retornar al Estado de Derecho”, advirtió.

Agregó que la transición democrática requiere tres pasos:

  • Reemplazar las leyes de la dictadura.

  • Garantizar que no haya impunidad.

  • Cesar los instrumentos políticos del crimen organizado.

Posible ampliación del caso hacia Evo Morales

Sánchez Berzaín insistió en que la investigación no puede detenerse en Arce. “Seguramente deberá ampliarse contra otros autores, cómplices y encubridores, y eso no excluye a Evo Morales”, resaltó.

El experto estimó que, si se cumplen los plazos, “la sentencia podría llegar en menos de un año”. Sin embargo, recordó que los jueces del sistema anterior solían extender detenciones preventivas para manipular procesos. “Esperemos que esa práctica termine”, puntualizó.

Movilizaciones del MAS: “Serán respaldo al crimen”

Consultado sobre posibles protestas del oficialismo, Sánchez Berzaín fue categórico: “El MAS es un grupo delictivo. Si hay movilizaciones, serán en respaldo del crimen. La justicia no se define en las calles”.

Reiteró que Bolivia debe avanzar hacia la ilegalización del MAS. “Así como Alemania ilegalizó el Partido Nazi. No puede haber democracia si el instrumento del crimen político sigue funcionando", afirmó.

