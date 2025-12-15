lunes 15  de  diciembre 2025
BOLIVIA

Rodrigo Paz activa comisión especial para esclarecer desfalco en el sector de hidrocarburos

La falta de divisas y carburantes disparó el costo de vida en Bolivia. En noviembre la inflación interanual fue de casi 20%

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habla al anunciar nuevas medidas económicas el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes que propondrá al Congreso una reducción del 30% del gasto fiscal y la eliminación de impuestos como medidas iniciales para estabilizar el país, sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas.

 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habla al anunciar nuevas medidas económicas el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes que propondrá al Congreso una reducción del 30% del gasto fiscal y la eliminación de impuestos como medidas iniciales para estabilizar el país, sumido en su peor crisis económica en cuatro décadas.

Foto por AIZAR RALDES / AFP
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instaló este lunes una "comisión de la verdad" para que investigue un presunto desfalco de miles de millones de dólares en el sector de hidrocarburos durante los 20 años de gobiernos socialistas que lo precedieron.

Bajo las administraciones del Movimiento Al Socialismo, que iniciaron con Evo Morales, Bolivia adoptó una fuerte política de subsidios a los combustibles. Importa gasolina y diésel a precio internacional y los revende a pérdida en el mercado interno.

Esto ha generado una aguda escasez en las reservas estatales de dólares, causante de la peor crisis económica en cuatro décadas, y fomentado el contrabando de carburantes en las fronteras.

"Sistema de corrupción"

El gobierno de Paz denunció un "sistema de corrupción" que desvió entre 800 y 1,000 millones de dólares cada año destinados a estas importaciones.

"Del 100% que hemos comprado en hidrocarburos, el 40% de aquello subvencionado se lo afanaron, se lo robaron, está en cuentas, alguien los tiene", sostuvo el mandatario durante el acto público de presentación de la comisión, en El Alto.

Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre. En su primera semana de gestión denunció que la izquierda le había dejado un estado convertido en "una cloaca de dimensiones extraordinarias".

En la comisión participarán la procuraduría general, los ministerios de Presidencia, Hidrocarburos y Economía, el viceministerio de Transparencia y dos diputados.

También intervendrán la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El viceministerio de Transparencia informó que ya ha recibido 140 denuncias que serán analizadas por esta nueva instancia.

"Comisión investigativa"

Esta es la primera "de las muchas comisiones que se conformarán" para investigar la corrupción, señaló Paz.

"Aquellos que nos robaron se tienen que ir a la cárcel. Esto no es venganza, esto es justicia", dijo el presidente.

La falta de divisas y carburantes disparó el costo de vida en Bolivia. En noviembre la inflación interanual fue de casi 20%, luego de rozar un 25% en julio.

Por otro lado, el gobierno presentó este lunes un informe sobre la situación financiera que encontró en las empresas del Estado.

Según el estudio, entre 2006 y 2024, los gobiernos del MAS les otorgaron préstamos por unos 7,750 millones de dólares de las reservas internacionales, de los que solo se ha recuperado el 18%.

FUENTE: Con información de AFP

