miércoles 12  de  agosto 2026
SUCESOS

Teléfono sobre un cubículo conduce a arresto por voyerismo en Walmart de Miami-Dade

Un empleado denunció que intentaron captarlo dentro del sanitario. El detenido continúa bajo custodia por una retención migratoria.

Oscar Chamizo Martin, de 28 años.

Oscar Chamizo Martin, de 28 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOMESTEAD.- Un hombre enfrenta un cargo de voyerismo mediante video después de que un trabajador denunciara que intentaron fotografiarlo o grabarlo mientras utilizaba el sanitario de un Walmart del sur de Miami-Dade.

Oscar Chamizo Martin, de 28 años, fue detenido por el episodio ocurrido alrededor de las 12:15 p.m. del lunes en el establecimiento situado en 14325 SW 268th Street, en la comunidad de Naranja, cerca de Homestead.

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La declaración jurada señala que el empleado aprovechaba un descanso cuando observó una mano sosteniendo un iPhone por encima del panel divisorio del cubículo que ocupaba.

Al salir, confrontó a Chamizo Martin, quien, según su testimonio, era el único otro individuo presente en el recinto.

Las cámaras de seguridad muestran al sospechoso entrando antes que el denunciante. Minutos después, este último aparece visiblemente alterado mientras buscaba a su gerente para comunicarle lo sucedido.

Chamizo Martin abandonó el comercio, pero regresó después de que un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) contactara a su empleador. Reportes locales lo identifican como conductor de entregas.

Una vez informado de sus derechos, negó haber tomado imágenes y responsabilizó a otra persona. Sin embargo, llevaba un celular con una cubierta naranja, característica que coincidía con la descripción aportada a los investigadores, de acuerdo con el expediente.

Los agentes lo trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Durante su comparecencia del martes, un juez encontró causa probable, estableció una fianza de $2.500 y le prohibió regresar a esa sucursal.

El ciudadano cubano continuaba recluido debido a una orden de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según los registros carcelarios.

La cadena minorista afirmó que la protección de clientes y trabajadores constituye una prioridad y aseguró que colaborará con las fuerzas del orden mientras avanza la pesquisa.

El delito imputado está clasificado como grave de tercer grado en Florida. Una eventual condena puede conllevar hasta cinco años de prisión, un periodo equivalente de libertad condicional y una multa máxima de $5.000.

Chamizo Martin se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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