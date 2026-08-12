miércoles 12  de  agosto 2026
TEMPORADA CICLÓNICA

Onda tropical podría llegar a las Antillas este fin de semana: ¿amenaza a Florida?

Meteorólogos siguen desde Miami una perturbación con 80% de desarrollo; su evolución será clave para conocer cualquier riesgo posterior en nuestra región

Imagen satelital del sistema tropical lejos de Florida

Imagen satelital del sistema tropical lejos de Florida

Centro Nacional de Huracanes
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Una onda tropical con 80% de probabilidad de convertirse en depresión tropical podría alcanzar las Antillas Menores este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema, identificado por los meteorólogos como Invest AL92, no representa por ahora una amenaza para el sur de Florida.

El sistema tropical se encontraba este miércoles 12 de agosto a unas 900 millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, acompañado por lluvias y tormentas eléctricas que comienzan a mostrar una mayor organización.

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La onda tiene 80% de probabilidad de desarrollo

El NHC considera que las condiciones ambientales serán favorables para su fortalecimiento y anticipa que probablemente se forme una depresión tropical en los próximos dos días.

La probabilidad de desarrollo alcanza 80% durante las próximas 48 horas y también durante los próximos siete días.

El sistema se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste, una trayectoria que podría llevarlo hasta las Antillas Menores durante el fin de semana.

¿AL92 representa un riesgo para el sur de Florida?

Todavía es demasiado pronto para determinar qué ocurrirá después de su posible llegada al Caribe.

El NHC no pronostica actualmente un impacto de AL92 sobre Miami-Dade, Broward, Palm Beach ni otras zonas de Florida. Su posible formación como ciclón y comportamiento durante los próximos días permitirán definir mejor su trayectoria.

Para los residentes del sur de Florida, el sistema merece seguimiento debido a su desplazamiento hacia el oeste, especialmente en esta etapa de la temporada de huracanes 2026.

¿Qué ocurre en el Caribe y el Golfo?

Mientras este sistema tropical avanza por el Atlántico, varias ondas tropicales cruzan el Caribe y generan lluvias y tormentas, incluida una que atraviesa La Española. Sin embargo, ninguna aparece actualmente señalada por el NHC con probabilidades de desarrollo ciclónico. En el Golfo de América tampoco se vigilan sistemas con posibilidades de formación tropical.

El NHC observa además otros dos sistemas en el Atlántico. AL93 tiene 80% de probabilidad de convertirse en una tormenta tropical de corta duración, pero se desplaza hacia el este-noreste, lejos de Florida y el Caribe. Una tercera onda que acaba de salir de África presenta una probabilidad de desarrollo de 30% durante los próximos siete días.

En el caso de esta onda tropical, aunque llegue a convertirse en depresión tropical todavía no recibiría un nombre. El Centro Nacional de Huracanes se lo asignaría únicamente si continúa fortaleciéndose y sus vientos máximos sostenidos alcanzan al menos 39 millas por hora, momento en que pasaría a ser una tormenta tropical.

[email protected]

FUENTE: Centro Nacional de Huracanes

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