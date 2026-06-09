Presidente de Bolivia promulga Ley de Estados de Excepción y afirma que no renunciará

LA PAZ. Al tiempo, que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgaba la Ley de Estados de Excepción afirmo que no renunciará y que concluirá su mandato en 2030.

Este lunes, 8 de junio, durante un acto en casa Grande dijo: “Somos un Gobierno que gobernaremos hasta 2030”.

OPINIÓN Bolivia necesita restituir los elementos esenciales de la democracia para salir de la crisis

Esa fue su respuesta a los grupos de opositores que piden su renuncia y que protestan desde hace más de un mes, así como mantienen bloqueos en vías del país andino,

Paz atribuyó parte de la conflictividad a grupos vinculados al narcotráfico y aseguró que detrás de las protestas existen intereses que buscan desestabilizar al Estado. “El narcoterrorismo ha generado un daño enorme a la patria”.

El mandatario también se refirió a la presencia de movilizados procedentes del trópico de Cochabamba, región considerada el principal bastión político del expresidente Evo Morales. En ese contexto, cuestionó la llegada de grupos afines al “evismo” a las ciudades de La Paz y El Alto.

Paz reiteró que su gobierno está abierto al diálogo, pero con aquellos sectores que presentan demandas legítimas.

“A las organizaciones sociales les reitero la voluntad de diálogo. Hemos atendido durante muchas semanas sus peticiones, pero hemos visto también infiltrados que rompían la conducta sindical o de la organización cuando se acercaban soluciones”, dijo.

Identificarán a agitadores

El presidente también advirtió a quienes protagonizan actos de violencia durante las movilizaciones y aseguró que las autoridades actuarán para identificar y capturar a los responsables.

“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, afirmó.

Marset es un conocido narcotraficante uruguayo que fue detenido en un operativo el 13 de marzo en santa Cruz de la Sierra y fue entregado de inmediato a la DEA y fue trasladado a EEUU para que enfrente la justicia.

Paz ganó las elecciones generales de 2025 y su mandato, según el orden constitucional, debe concluir el 2030.

Estados de excepción

La Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que establece los procedimientos y mecanismos para la aplicación de esta medida extraordinaria contemplada en la Constitución.

La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores y recibió la sanción definitiva de la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo, con lo que completó su trámite legislativo.

“De nada sirve desarrollar normas y una visión de desarrollo económico si en la Patria no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, afirmó el mandatario.

El mandatario se dirigió a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y les pidió que actúen con firmeza, pero respetando los derechos humanos y la Constitución.

La norma establece que el presidente podrá declarar un estado de excepción mediante decreto supremo cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.

No obstante, la promulgación de la ley no implica la aplicación automática de esta medida. El Ejecutivo aún deberá emitir un decreto supremo específico para declarar el estado de excepción y posteriormente, remitirlo a la Asamblea Legislativa.

FUENTE: La Razón