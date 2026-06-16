martes 16  de  junio 2026
Narcotráfico

EEUU y Bolivia reactivan cooperación antidrogas tras casi dos décadas

El acuerdo antidrogas refleja el acercamiento entre ambos gobiernos y su compromiso de enfrentar las amenazas del crimen organizado

Bolivia y Estados Unidos suscribieron una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta USD 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Bolivia y Estados Unidos suscribieron una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta USD 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cortesía Cancillería de Bolivia @MRE_Bolivia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ -- Estados Unidos capacitará y equipará a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico tras la firma del primer acuerdo bilateral en esta materia en casi dos décadas, informó este martes la embajada estadounidense en La Paz.

El convenio marca un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, deterioradas desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales rompió relaciones diplomáticas con Washington y expulsó del país a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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Acercamiento entre La Paz y Washington

El acuerdo se produce en medio del giro en política exterior impulsado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, quien ha promovido un acercamiento EEUU y a organismos multilaterales de crédito tras dos décadas de gobiernos de izquierda en Bolivia.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con el Gobierno boliviano para proporcionar formación, equipamiento y otro tipo de apoyo", señaló la embajada estadounidense en un comunicado.

La cooperación estará orientada a investigar, interceptar y desmantelar redes de narcotráfico, perseguir delitos financieros vinculados al crimen organizado y fortalecer los mecanismos de transparencia dentro de la Policía y el sistema judicial boliviano.

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Como parte de esta nueva estrategia, EEUU se comprometió a aportar 20 millones de dólares, recursos que serán administrados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los fondos permitirán fortalecer las capacidades operativas e investigativas de las instituciones bolivianas encargadas de combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Relaciones diplomáticas aún sin embajadores

Aunque ambos gobiernos han expresado su voluntad de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, Bolivia y EEUU todavía no han designado embajadores.

Asimismo, la DEA no reapertura oficialmente oficinas en territorio boliviano. Sin embargo, las autoridades de La Paz han reconocido que personal de la agencia estadounidense participa en labores de cooperación técnica y asesoría.

Bolivia se integra a iniciativas regionales de seguridad

Bolivia también forma parte de Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

El programa reúne a países aliados de Washington con el objetivo de coordinar esfuerzos en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y combate a organizaciones criminales que operan en varios países del continente.

La firma del acuerdo antidrogas representa uno de los pasos más significativos en el restablecimiento de la cooperación entre Bolivia y EEUU desde la ruptura diplomática ocurrida hace casi veinte años.

FUENTE: Con información de AFP

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