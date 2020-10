Borrell acusa a la comunidad internacional de no prestar atención a Venezuela

"Eso es lo que me preocupa, la situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país. La comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión", dijo Borrell en entrevista con La Voz de Galicia.

Sobre la visita que hiciera hace unos días una misión europea al país caribeño, Borrell afirmó que los resultados "de momento, no van bien" y que de seguir la situación como está, con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre las cosas empeorarán en Venezuela.

nicolas-maduro-venezuela.jpg Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. AFP

Recordó que Noruega también intentó impulsar un diálogo en Venezuela y no obtuvo resultados.

Reiteró la posición del bloque europeo de no enviar una misión de observación electoral con las actuales condiciones.

El régimen "no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho. Pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos. El país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis", afirmó.

Sobre la reunión con Nicolás Maduro, el alto representante diplomático de la UE dijo que dicho encuentro se realizó porque la oposición venezolana se lo pidió, para "ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición". Sin embargo, aclaró que "no hubo acuerdo".