Brasil, un "puente diplomático" para proteger a asilados en embajada de Argentina

CARACAS.- Brasil, junto con Colombia y México, no quiso poner en riesgo sus canales de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro y por eso no votó en la resolución sobre el tema venezolano en la Organización de Estados Americanos (OEA), como tampoco lo hicieron los otros países mencionados, dijeron analistas consultados.

Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de Poder& Estrategia dijo que Brasil y Colombia son "los puentes que tiene el régimen” y por eso, aunque se mantienen firmes solicitando transparencia en la entrega de las actas electorales, no aprobaron la resolución en la OEA.

Esta negativa es la esfera diplomática de la OEA que hizo posible que Brasil tomara la representación de Buenos Aires en Caracas y con esto “Brasilia enviara un mensaje de que está contra la persecución política ”, dijo la internacionalista Elsa Cardozo. El personal diplomático abandonó Caracas este 1 de agosto, tras ser expulsado por el régimen de Nicolás Maduro.

“Pienso que Brasil al igual que Colombia y México en un espectro geopolítico más ampliado, no quisieron poner en riesgo sus canales de comunicación con Maduro. Recordó que estos mandatarios no han negado el reclamo de presentación y verificación de actas y se mantienen en contacto, insistió Cardozo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que conversará con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis en Venezuela y los tres coinciden en pedir transparencia en el conteo de votos.

“Sí, es probable que hoy (jueves) hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia”, expresó López Obrador en su conferencia, registrada por AFP.

Ricardo Ríos, quien también es miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana, destacó que Brasil, México y Colombia son afines ideológicamente a Maduro y lógicamente por eso no compartieron la resolución, pero se mantienen en la postura de una línea negociadora.

Acordado

Al referirse específicamente a que Brasil asumió la representación de Argentina, Ricardo Ríos dijo que “está claro que eso se hizo en coordinación con el gobierno de Maduro”.

Elsa Cardozo insiste en que ese gesto asumido por Brasil de protección para los asilados por Argentina, los seis dirigentes del partido Vente Venzuela, de María Corina Machado, envía definitivamente un claro mensaje de que está contra la persecución política.

"Venezuela respetará así lo estipulado en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Relaciones Consulares", dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, al agradecer la disposición de Brasil de representar a su país en Caracas.

Ríos insistió en que si esta situación política no se resuelve en una o dos semanas, de una manera favorable y transparente, el “tsunami migratorio no va a esperar”.

Agregó Ríos que “la OEA ha sido bastante hostil hacia el caso de Almagro, pidiendo que la Corte Penal dé orden de captura a Maduro. Y eso no ayuda en un proceso de negociación, porque más allá de la indignación que nos pueda causar lo que ocurrió el domingo y más allá de las pruebas evidentes de que ganó la oposición, hay que entender que las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional son impracticables como ha ocurrido con Putin o con el primer ministro israelí porque son más bien sanciones morales”.

Por su parte, Carmen Beatriz Fernández de Ciberpolítica considera que “México, Brasil y Colombia al evitar aprobar la resolución de la OEA por la democracia en Venezuela” enviaron "una señal de que existe un juego abierto en la negociación con Maduro”.

Sin ruptura

Ríos indicó que “en el pronunciamiento que hace María Corina Machado, en su cuenta de X, son favorables a Brasil y Colombia". Y al ser consultado sobre el devenir político de esta decisión de Lula, el analista comentó que "esta decisión de ponerse al frente de la Embajada de Argentina no puede verse como el preámbulo de una posibilidad de ruptura entre Caracas y Brasilia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/riosdefrente/status/1818840718174982489&partner=&hide_thread=false Los recientes tweet (o post) de @MariaCorinaYA sobre la actuación de Colombia y Brasil, dan a entender claramente que ambos paises están articulando un proceso de negociación sobre la crisis política agudizada por la cúpula. No hay que desbocarse... — Ricardo Ríos (@riosdefrente) August 1, 2024

“Agradecemos al gobierno de Brasil su disposición a asumir la representación diplomática y consular de la República de Argentina en Venezuela, la protección de su sede y residencia, así como la integridad física de nuestros compañeros asilados en dicha residencia. Esto podría contribuir a avanzar en un proceso de negociación constructiva y efectiva como el que Brasil ha respaldado”, escribió María Corina Machado.

“Por ahora, estos son los puentes que tiene el Gobierno, incluso, para mediación y eso le conviene. Si eso no pasara, la profundización del aislamiento sería peor, lo digo de una manera muy cruda y dramática, si eso sucede y si, de hecho, en una o dos semanas no se definen las cosas de una manera favorable y transparente, el tsunami migratorio no va a esperar", refirió el experto de entorno Ricardo Ríos.

Argentina

Según la cancillería argentina, la custodia que asume Brasil abarca "los locales de la misión argentina en Caracas, incluyendo la embajada y la residencia oficial, sus bienes y archivos, así como también la protección de sus intereses y los intereses de los nacionales argentinos en territorio venezolano".

Respecto a los asilados venezolanos que quedan ahora bajo custodia de Brasil, la cancillería indicó que "se vieron privados de salir del país junto al personal de la embajada (argentina) a causa del incumplimiento del Gobierno de la República Bolivariana de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático".

La canciller argentina, Diana Mondino, había solicitado en Washington "la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados", al participar en una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA.

La embajada de Argentina en Caracas volvió a izar la bandera albiceleste, luego de que momentáneamente exhibieron el estandarte brasileño, tras anunciar que el gobierno presidido por Lula asumirá su representación diplomática, según CNN.

FUENTE: CONSULTAS ANALISTAS / AFP / MONITOREAMOS /REDES SOCIALES/ REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS