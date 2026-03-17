martes 17  de  marzo 2026
TRATA DE PERSONAS

Rescatan 65 paraguayos que se trasladaban en bus a Brasil en presunto caso de tráfico de personas

La Dirección contra Secuestro y Terrorismo de la Policía Nacional de Paraguay dijo que, por primera vez, se rescatan a ciudadanos que serían explotados en otro país

Los paraguayos presuntamente serían sometidos a condiciones laborales de semiesclavitud (Pixabay).

Los paraguayos presuntamente serían sometidos a condiciones laborales de "semiesclavitud" (Pixabay).

PIXABAY
Por Ascensión Reyes

ASUNCIÓN. La Policía Nacional de Paraguay informó este martes que interceptó en el departamento de Canindeyú (noreste) un bus en el que viajaban 65 paraguayos con destino a Brasil, donde presuntamente serían sometidos a condiciones de "semiesclavitud" en plantaciones agrícolas, y detuvo a cinco personas.

"Es la primera vez que se logra un rescate antes de que ciudadanos compatriotas sean llevados a otros países para ser explotados", dijo a periodistas el jefe de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo de la Policía Nacional, Juan Pereira.

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El jefe policial destacó que durante el operativo, desarrollado el lunes, se retuvo a un autobús con matrícula brasileña en una zona del distrito de Ypejhú, fronterizo con ese país. El vehículo se dirigía al estado de Matto Grosso por la frontera seca.

La operación permitió desarticular una "banca criminal dedicada al tráfico de personas", agregó Pereira, quien confirmó la captura de dos paraguayos, considerados los presuntos "captadores" de los trabajadores, y tres brasileños señalados como encargados del traslado de estas personas.

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Capitación por redes sociales

Según las investigaciones, las víctimas son captadas a través de redes sociales y engañadas con la promesa de recibir una "buena remuneración" en cosechas de manzana o mandioca (yuca) en Brasil, explicó, por su parte, el comisario Humberto Aquino, del Departamento de Antisecuestro de la Policía.

Una vez en Brasil, aseguró Aquino, los trabajadores son despojados de sus celulares y documentos, luego amenazados con ser entregados a la Policía Federal y "explotados laboralmente en condiciones de semiesclavitud".

El grupo de trabajadores estaba integrado por hombres de entre 20 y 40 años de edad, 15 de ellos indígenas.

La investigación en el país se inició hace seis o siete meses atrás, después de que las autoridades locales recibieran información desde Brasil sobre el rescate de otros grupos de paraguayos, relató el funcionario, quien detalló que descubrieron que las víctimas proceden del departamento de Caaguazú (este), de donde son trasladados a Ypejhú antes de viajar a Brasil.

Como antecedente, existe otro caso donde 15 personas realizaron denuncias en Curuguaty, de Canindeyú, sobre hechos similares, según la Policía que está investigando los casos con la Fiscalía.

FUENTE: Con información de EFE y La Nación

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