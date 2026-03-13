viernes 13  de  marzo 2026
BRASIL

Expresidente Jair Bolsonaro es ingresado a terapia intensiva con bronconeumonía bilateral

Un hospital detectó baja saturación de oxígeno entre otros serios síntomas; mientras, Lula ordenó negar la visa a consejero de EEUU en Brasil, se informó

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,&nbsp; en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro,  en su residencia en Brasilia el 3 de septiembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este viernes en terapia intensiva de un hospital en Brasilia con bronconeumonía bilateral que comprometería su salud, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado desde la cárcel donde sintió malestar.

El exmandatario (2019-2022) presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia, tras someterse a exámenes. El diagnóstico fue compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

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Jair Bolsonaro, de 70 años de edad, está recluido en el complejo penitenciario Papuda, tras ser condenado a 27 años de prisión en 2025 por un supuesto intento de golpe de Estado contra el entonces recién electo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se disputó la reelección.

Lula niega visa a diplomático de EEUU

También se informó que Lula le negó la visa a Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, quien se disponía a viajar al país supuestamente para visitar al exmandatario, según el reporte noticioso.

"Le prohibí venir a Brasil", dijo Lula durante un acto en Rio de Janeiro.

La cancillería brasilera dijo ayer a la Corte Suprema que "la visita de un funcionario estatal extranjero a un expresidente de la República durante un año electoral podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño".

Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político y aspiraría a participar en las elecciones presidenciales en octubre próximo, si resulta favorecido en las internas donde se mide con su hijo Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro con mala salud

Bolsonario está recibiendo antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" que le detectaron en el hospital de Brasilia.

El expresidente brasilero ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

La Corte Suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

"Están jugando con la vida de mi padre", dijo el hijo del expresidente, senador y precandidato en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, a la salida del hospital. "Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliar humanitaria", dijo.

FUENTE: Información de AFP

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