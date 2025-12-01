lunes 1  de  diciembre 2025
ALERTA SANITARIA

Brote de dengue y chikungunya dejó más de 30 muertos en Cuba, entre ellos 21 menores

Las autoridades de salud cubanas reconocieron la rápida diseminación de "arbovirosis" en 15 provincias de la Isla

Una niña de cuatro años otra posible víctima mortal de dengue en Cuba

Una niña de cuatro años otra posible víctima mortal de dengue en Cuba

DIARIO DE CUBA
Dengue empeora en Cuba mientras el castrismo oculta cifras

Dengue empeora en Cuba mientras el castrismo oculta cifras

Cubanet
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Más de 30 cubanos, entre ellos 21 niños y adolescentes, fallecieron en Cuba a causa del dengue y de una epidemia de chikungunya que se ha extendido por toda la Isla, informaron este lunes autoridades sanitarias.

Hasta el domingo se registraba "un total de 33 fallecidos por arbovirosis", declaró a la televisión cubana la viceministra de Salud Pública del régimen, Carilda Peña.

Lee además
El presidente colombiano Gustavo Petro da un discurso en el Movistar Arena de Bogotá, el 19 de junio de 2022, después de ganar la segunda vuelta presidencial el 19 de junio de 2022.
Nuevo escándalo

Fiscalía de Colombia imputa a dos exministros del gobierno de Petro por corrupción
Un hombre que viste una camiseta con la bandera de Estados Unidos pide indicaciones en una calle de La Habana el 17 de diciembre de 2024. 
REPORTAJE

Invertir en Cuba es un pésimo negocio

La funcionaria precisó que de los 33 fallecidos, 12 fueron diagnosticados con dengue —siete de ellos eran menores de 18 años— y otros 21 murieron por chikungunya, de los cuales 14 son menores de edad.

"Fuerte brote"

La epidemia de chikungunya, una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta y fuertes dolores articulares, comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitantes. También se reporta un fuerte brote de dengue.

Hasta este lunes, el ministerio de Salud Pública cubano (Minsap) no había reportado muertes por chikungunya, mientras que en redes y en las calles del país circulaban fuertes rumores sobre el tema. Solo se habían confirmado oficialmente tres fallecidos por dengue.

Peña destacó que, en comparación con semanas anteriores, ha disminuido el número de casos de chikunguña, así como de personas en estado grave o crítico por esa enfermedad en las salas de cuidados intensivos del país.

Sin embargo, la viceministra subrayó que en la Isla aún se reportan fuertes niveles de infestación de los mosquitos que transmiten esos virus.

"Fuera de control"

Cuba enfrentó en el pasado fuertes epidemias de dengue, pero la chikungunya llegó al país por primera vez en junio de 2014, como parte de un brote regional que había comenzado a finales de 2013 y que afectó a países como Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana.

Esta vez, el brote se salió de control debido a la falta de higiene, la basura acumulada y el agua almacenada en tanques para paliar la escasez que este año ha afectado a tres millones de cubanos, según las autoridades.

La epidemia de chikunguña castiga a la Isla ya debilitada por su peor crisis económica en tres décadas, marcada por una falta de divisas que ha erosionado los servicios básicos —incluidos los hospitalarios— y los programas de prevención, como los de fumigación, afectados por la escasez de combustible.

Temas
Te puede interesar

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

ChatGPT cumple tres años, llegó para ser un aliado del trabajo y un amigo confidente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas