TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 PM ET, según fuentes consultadas por CNN

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este lunes, 1 de diciembre, a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La reunión ocurre en un momento crítico: Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varias operaciones contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en el Caribe, y acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, designada el pasado 24 de noviembre organización terrorista extranjera.

La dictadura rechaza las acusaciones y sostiene que el objetivo estadounidense es derrocar al dictador venezolano y hacerse del control del petróleo del país, que Maduro ya le habría ofrecido a Trump, según medios estadounidenses.

Confirman reunión de Trump con su equip de seguridad

La Casa Blanca confirmó así la información que desde temprano circula en redes sociales. Se espera que la reunión se lleve a cabo en la Oficina Oval a las 5:00 PM ET, según fuentes consultadas por CNN.

Entre los asistentes previstos figurarían el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

El anuncio se produce horas después de que el propio Trump confirmara públicamente que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Consultado sobre el diálogo, el mandatario estadounidense respondió: “La respuesta es sí”. Agregó que no describiría la llamada como “buena o mala”, precisando que “fue una llamada telefónica”, en declaraciones ofrecidas desde el Air Force One.

Presión al régimen

Aunque no se han divulgado detalles oficiales sobre el contenido del intercambio, reportes de medios y sectores políticos sostienen que Trump habría planteado a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia hacia Rusia u otro país aliado, así como negociar una salida inmediata que permita una transición política en Venezuela.

Según esas versiones, la propuesta habría sido rechazada por el régimen chavista.

La inminente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, apenas horas después de la confirmación del contacto directo entre ambos líderes, evidencia el creciente nivel de presión de Washington sobre Caracas y el acelerado movimiento diplomático y militar en torno a la crisis venezolana, en momentos en que se especula sobre posibles acciones adicionales por parte del gobierno estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP

