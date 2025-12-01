lunes 1  de  diciembre 2025
Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Este acuerdo otorga a las empresas de Reino Unido un estatus comercial más favorable que el de la Unión Europea (UE) y Suiza, cuyos productos deben ser gravados con un 15%

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.

Paul ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció este lunes que eximirá de aranceles a los productos farmacéuticos británicos, a cambio de que el Reino Unido aumente en un 25% el gasto dedicado a medicamentos estadounidenses.

Este acuerdo otorga a las empresas de Reino Unido un estatus comercial más favorable que el de la Unión Europea (UE) y Suiza, cuyos productos deben ser gravados con un 15%.

A cambio, el gobierno británico aceptó aumentar el gasto dedicado a algunos de los medicamentos financiados por su sistema de salud público (el NHS) a petición de Estados Unidos.

El gobierno británico anunció que "invertirá alrededor de un 25% más en tratamientos innovadores, seguros y eficaces, lo que supone el primer aumento importante en más de dos décadas".

Esto significa que el NHS "podrá aprobar medicamentos que aporten mejoras significativas para la salud, pero que anteriormente podrían haber sido rechazados únicamente por motivos de rentabilidad".

Estados Unidos espera que este aumento de la facturación fuera de su territorio permita a sus laboratorios reducir los elevados precios en su país.

El representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, afirmó en un comunicado que "el acuerdo tiene como objetivo asegurarse de que los pacientes estadounidenses no paguen sus medicamentos a precio alto para subsidiar la salud en otros países desarrollados".

AstraZeneca y GSK prometen gigantescas inversiones en EEUU

Según el comunicado de la Casa Blanca, Londres se compromete a no compensar el aumento de precios de ciertos medicamentos mediante una disminución de los aplicados a otros productos del catálogo de los laboratorios farmacéuticos.

Los medicamentos británicos aún no estaban sujetos a los impuestos aduaneros estadounidenses, cuya entrada en vigor había sido suspendida debido a las negociaciones.

El presidente Donald Trump utilizó los aranceles para presionar a las empresas del sector a instalar fábricas en Estados Unidos y reducir el precio de los medicamentos en el país.

Varios gigantes del sector ya firmaron acuerdos de exención con la administración estadounidense, incluidos los referentes británicos AstraZeneca y GSK.

Ambos grupos anunciaron inversiones multimillonarias en Estados Unidos, donde se comprometen a reducir sus tarifas a cambio de la exención de derechos de aduana.

Este acuerdo entre Londres y Washington sobre el sector farmacéutico sigue al tratado comercial que entró en vigor hace unos meses, limitando al 10% la mayoría de los aranceles estadounidenses sobre los productos británicos.

Los precios de los medicamentos en Estados Unidos están entre los más altos del mundo y superan a los aplicados en sus países vecinos y en Europa.

FUENTE: Con información de AFP.

