Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

MIAMI. - Representantes congresionales republicanos del sur de la Florida celebraron este lunes el virtual triunfo del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras, al interpretar los resultados preliminares como un mandato claro contra la expansión del socialismo en el hemisferio occidental.

Figuras políticas de Miami, hogar de una vibrante comunidad de exiliados latinoamericanos, reaccionaron con inmediatez ante la ventaja del candidato del Partido Nacional sobre la oficialista Rixi Moncada, y exigieron respeto absoluto a la voluntad popular tras una jornada electoral marcada por la tensión, las acusaciones de interferencia y la estricta vigilancia internacional.

Rechazo al modelo socialista

María Elvira Salazar, congresista por el distrito 27 de Florida y presidenta del Subcomité de la Cámara sobre el hemisferio occidental, se posicionó como una de las voces más críticas contra el partido gobernante LIBRE.

Tras conocerse las tendencias que favorecían a Asfura, Salazar afirmó categóricamente que "la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras" y destacó que la ciudadanía optó por alinearse con la libertad y la prosperidad.

La legisladora, quien durante la campaña advirtió sobre intentos de la familia Zelaya para imponer un modelo autoritario similar al venezolano, sostuvo en sus redes sociales que "el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo".

Para Salazar, la elección trascendió las fronteras hondureñas y se convirtió en un referéndum sobre la democracia regional, pues insistió previamente en que Estados Unidos "no puede permitir que otro país caiga en manos del socialismo autoritario".

Respaldo a la estrategia de Trump

Por su parte, el congresista Carlos Giménez, representante del distrito 28, alineó su discurso con el del presidente Donald Trump, quien había amenazado con retener la ayuda estadounidense si no prevalecía la opción conservadora.

La intervención de Trump alcanzó su punto más álgido cuando sugirió la posibilidad de revisar la situación legal del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente encarcelado en Estados Unidos, condicionando su potencial libertad a la victoria de Asfura.

Giménez instó a los hondureños a desalojar del poder a quienes denominó "sátrapas de Zelaya" y manifestó su apoyo irrestricto al candidato nacionalista antes y después de la votación.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos la postura del presidente Trump hacia Honduras", declaró el exalcalde de Miami-Dade, quien además enfatizó la necesidad de vigilar el escrutinio final con una advertencia directa a las autoridades electorales.

"Hagan cumplir la voluntad del pueblo", sentenció.

Vigilancia ante la amenaza regional

La retórica en el sur de la Florida vinculó estrechamente estos comicios con la seguridad nacional de Estados Unidos y la influencia de regímenes como el de La Habana y Caracas.

Giménez calificó repetidamente a la candidata oficialista Rixi Moncada como "la marioneta de Maduro" y describió a Honduras bajo el actual mandato de Xiomara Castro como un foco de actividad ilícita y un "estado paria".

Los legisladores advirtieron que Washington mantendrá una supervisión estricta hasta la oficialización del nuevo gobierno, bajo la premisa de que unas elecciones libres y justas son la base de toda democracia en la región.