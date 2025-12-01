Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Wall Street abrió con cautela el lunes, antes de la publicación de una nueva serie de datos económicos en Estados Unidos y en un contexto de grandes cambios entre los gigantes del sector tecnológico.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones perdía 0,58%, el Nasdaq retrocedía 0,83% y el S&P 500 un 0,62%.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el viernes, en una sesión más corta al día siguiente del feriado de Acción de Gracias y con un mercado impulsado por las expectativas de que la Reserva Federa (Fed) recorte las tasas de interés en diciembre.

El Dow Jones ganó 0,61%, el índice tecnológico Nasdaq sumó 0,65% y el ampliado S&P 500 avanzó 0,54%.

La Bolsa neoyorquina experimentó una sesión tranquila y tres horas más corta luego del feriado de Acción de Gracias, durante el cual los mercados se mantuvieron cerrados.

"Las esperanzas de que la Fed pueda bajar sus tasas de interés es lo que hoy mantuvo optimistas a los inversionistas", dijo a la AFP el analista Sam Stovall, de CFRA.

Las tasas de interés

Varios indicadores económicos de Estados Unidos que se publicaron en la semana reforzaron a los operadores en su hipótesis de que se reducirán las tasas de la Fed en un cuarto de punto porcentual durante la reunión monetaria del 9 y 10 de diciembre.

Entre unos precios de la producción que siguen en alza y una confianza de los consumidores en caída libre, los datos mostraron un paisaje inquietante sobre el estado de la economía estadounidense.

Pero una política de flexibilización monetaria ayudaría al crecimiento económico y por lo tanto a aumentar las perspectivas de beneficios de las empresas.

Los actores del mercado ahora esperan "novedades sobre la inflación", principalmente del índice de precios al consumo (PCE) de septiembre, que se publica el próximo vienes, opinó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Varios indicadores clave fueron publicados con retraso debido al cierre gubernamental de 43 días que afectó al país. Algunos datos ya no serán divulgados.

FUENTE: Con información de AFP.