Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.

MIAMI. - A medida que diciembre se acerca, millones de estadounidenses comienzan a planificar sus finanzas para el cierre del año. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha confirmado las fechas de pago de diciembre de 2025, siguiendo su calendario tradicional de distribución de beneficios.

Seguro Social: La fecha de pago depende del día de nacimiento del beneficiario.

•Nacidos del 1 al 10: recibirán su pago el 11 de diciembre.

•Nacidos del 11 al 20: recibirán su pago el 18 de diciembre.

•Nacidos del 21 al 31: recibirán su pago el 24 de diciembre.

Seguro Social de Ingreso Suplementario: Este beneficio se deposita siempre el primer día del mes, o el viernes anterior si el día 1 cae en fin de semana o feriado. Para diciembre de 2025, los pagos de SSI se entregarán el 1 de diciembre, mientras que el 31 de diciembre corresponderá al pago de enero de 2026.

Cómo se determinan las fechas de pago

Para los beneficiarios del Seguro Social que no reciben SSI, la programación se basa en el día de nacimiento.

•Del 1 al 10: segundo miércoles del mes.

•Del 11 al 20: tercer miércoles del mes.

•Del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

Esta organización permite que las cuotas se distribuyan de manera ordenada y predecible, ayudando a los beneficiarios a planificar sus gastos y compromisos financieros antes de fin de año.

Para más detalles o preguntas sobre tu abono específico, puedes consultar la página oficial de la Administración del Seguro Social de EE.UU