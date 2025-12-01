lunes 1  de  diciembre 2025
Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

La entrada en vigor de esta nueva medida será a partir del 1 de febrero de 2026 infirmaron hoy.

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.

AP
Con el REAL ID los pasajeros pasarán mas rápido por el control de la agencia de seguridad TSA en los aeropuertos de EEUU.

AP.
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami, FL – A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos sin un Real ID o pasaporte ya no será gratuito: los viajeros deberán pagar $45 para pasar por seguridad.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) informó este lunes, mediante un comunicado oficial, sobre un cambio que afectará a millones de pasajeros que aún no cuentan con la identificación aprobada por la ley federal. La tarifa permitirá a estos viajeros utilizar el sistema alternativo de verificación de identidad de la TSA, conocido como Confirm ID, un proceso diseñado para ser rápido, aunque las autoridades advierten que puede tomar hasta 30 minutos, dependiendo del aeropuerto.

Los viajeros podrán completar el proceso y pagar la tarifa en línea antes de llegar al aeropuerto a través de pay.gov, o directamente en las terminales aéreas en una fila especial que será habilitada con el fin de completar este trámite. Una vez aprobada, la verificación será válida por 10 días, después de los cuales si no se hace el uso debido se tendrá que abonar nuevamente la cantidad antes mencionada si deciden volar sin Real ID o pasaporte.

Este anuncio llega semanas después de que TSA propusiera inicialmente una tarifa de $18, pero un análisis más profundo de los costos operativos, tecnológicos y administrativos del sistema Confirm ID reveló que el monto debía ser más elevado, dijeron los funcionarios de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos encargada de garantizar la seguridad en el transporte. Además, agregaron que el precio cubrirá los gastos del programa modernizado de verificación de identidad alternativa.

El Real ID, aprobado como ley en 2005 pero implementado recientemente tras años de retrasos, exige que los pasajeros presenten una licencia compatible o un pasaporte válido para abordar vuelos domésticos. El objetivo, según la TSA, es reforzar la seguridad aérea y garantizar que cada viajero sea correctamente identificado.

Con esta medida, buscan incentivar que más estadounidenses se actualicen a un Real ID, evitando así demoras y costos adicionales en sus viajes.

Para quienes aún no tengan esta identificación, la pregunta ahora es clara: ¿pagar $45 por volar o correr la carrera contra el tiempo para obtener un Real ID antes de febrero? Queda de usted tomar la decisión.

