Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Conteo parcial de votos en el centro de votación Escuela Mercedes Murillo, en Honduras.

Un funcionario electoral cuenta un voto para el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tras el cierre de los colegios electorales durante las elecciones generales de Honduras en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025.

Pleno del Consejo Nacional Electoral en espera de dar el primer corte oficial tras las elecciones en Honduras este 30 de noviembre de 2025.

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

TEGUCIGALPA — Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras , el empresario Nasry Asfura , apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un "empate técnico", informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura aventaja a su rival por apenas 515 votos, lo que significa un "empate técnico", señaló en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, tras el escrutinio del 57% de las actas de votación.

A partir de ahora comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios, que marcaron un giro a la derecha en Honduras, uno de los países más empobrecidos y violentos de Latinoamérica.

Los hondureños castigaron a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres de Latinoamérica, azotado además por la violencia de las pandillas, el narcotráfico y la corrupción.

El tercer puesto sería para la oficialista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre), con 358.300 votos (19,16 por ciento), seguida por Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas, ambos con menos del 1 por ciento de las preferencias.

Mientras, Nasralla, un exaliado de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, se declaró "ganador proyectado" en base a una estimación que publicó él mismo en sus redes sociales y que le daría unos 120.000 votos de ventaja sobre Asfura, según él.

Nasralla afirmó en un mensaje en X que faltan por contar muchos votos en Cortés, el departamento más poblado del país, y aseguró que allí la votación le fue favorable.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, y tras su intento de hacer cambios a la Constitución, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventaja a Nasralla, un popular animador de espectáculos de 72 años, por menos de medio punto porcentual, tras el escrutinio de 56% de las actas de votación, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nasralla, del Partido Liberal (PL), y Asfura, del Partido Nacional (PN), basaron su campaña en la advertencia de que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis.

Los comicios celebrados el domingo estuvieron marcados por la amenaza de Trump de recortar la ayuda al empobrecido país centroamericano si su ungido no gana, y dejan en un lejano tercer lugar a la oficialista de izquierda Rixi Moncada (partido Libre).

Asfura, del Partido Nacional (PN), obtiene 40% de los votos frente a 39,8% de Nasralla, un popular presentador de televisión de 72 años que postula por el Partido Liberal.

A más de 20 puntos de distancia está la abogada izquierdista Moncada, de 60 años, quien había dicho que solo reconocería el conteo total, que puede llevar días.

El escrutinio avanza con lentitud

En vísperas de los comicios, Trump advirtió que Washington no "malgastará" recursos en Honduras si no resultaba vencedor Asfura, conocido por los hondureños como "Papi a la orden".

Nasralla ha dicho que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresen resultados de algunas provincias.

"Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos", aseguró el analista político Carlos Cálix.

En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños decidían si renovaban la confianza en su primer gobierno de izquierda o seguían los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

"Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (...) lo mire más allá que una bolsa de dinero que saquear", declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir "de cerca" los comicios.

La información que se brinda es una tendencia, pero la verificación ocurrirá cuando se cuente el 100% de las boletas, cuando se hará la declaratoria oficial.

Una jornada tensa de elecciones

Datos preliminares unas horas antes mostraban estos porcentajes:

Mario Rivera: 0.25%

Nelson Ávila: 1.42%

Rixi Moncada: 19.79%

Nasry Asfura: 36.59%

Salvador Nasralla: 41.95%

Según varios medios, la votación avanzó con normalidad en gran parte del país, aunque con reportes de aperturas tardías, particularmente en una de las principales ciudades. Para el final del día se espera el primer corte de resultados preliminares.

Se informó que en Miami aún los hondureños en la diáspora siguen ejerciendo su derecho al voto. Se trata de dos juntas receptoras ubicadas en el hotel Holiday Inn, en Hialeah Gardens.

Los centros de votación abrieron esta mañana a las 7:00 a.m., según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada debía concluir a las 5:00 p.m., aunque la ley permite extender la votación hasta las 6:00 p.m. cuando haya electores en fila al cierre.

En la mayor parte del país, la apertura se produjo a la hora prevista, con afluencia ordenada.

Sin embargo, en la ciudad de San Pedro Sula se reportaron centros que no comenzaron a funcionar hasta cerca de las 8:00 a.m., una hora después del horario oficial, provocando largas filas de electores que aguardaban votar.

Hasta ahora no se han reportado incidentes graves; los ciudadanos han esperado pacientemente, aunque con inquietud por los retrasos.

El CNE informó que el conteo preliminar comenzaría apenas cierren los centros, estimando el primer corte alrededor de las 9:00 p.m. local (8:00 p.m. hora de Miami).

FUENTE: Con información de El País/ Europa Press / AFP / Tu Nota