Buenos Aires: Legisladores declaran persona no grata a Maduro

BUENOS AIRES.- La legislatura de Buenos Aires aprobó un proyecto que declara persona no grata a Nicolás Maduro , jefe del régimen venezolano. Los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario impulsaron la propuesta.

“En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, señaló el legislador Claudio Romero, según difundió Infobae.

La iniciativa contra Nicolás Maduro obtuvo el voto a favor de la mayoría de los miembros de la Cámara. Por su parte, los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron y los legisladores kirchneristas de Unión por la Patria votaron en contra.

En el informe presentado por los legisladores que propusieron la declaratoria de persona no grata para Maduro, se señaló que “el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha emitido informes en los que queda expuesta la violación constante de los derechos humanos en el país hermano. Asimismo el presidente Nicolás Maduro, se encuentra siendo investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad”.

Elecciones presidenciales

Los legisladores de Buenos Aires que plantearon la medida contra Nicolás Maduro refirieron que "el hecho más reciente de violación a los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, se dio con motivo de las elecciones presidenciales a celebrarse el 28 de julio" y la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado.

"Esto ha llevado a que los miembros del partido político Vente Venezuela recorran el país protestando enérgicamente ante este nuevo atropello a la democracia venezolana que impide que el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus representantes", argumentaron.

FUENTE: Infobae / EsReviral