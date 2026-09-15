martes 15  de  septiembre 2026
INVERSIÓN DE FUTURO

Bukele apuesta por la inteligencia artificial para "transformar la educación pública" en El Salvador

La iniciativa comenzó en 171 escuelas y combinó tecnología, capacitación docente, nuevos métodos pedagógicos y seguimiento del aprendizaje

Cambios en el programa escolar de las escuela en El Salvador con el uso de la IA.

Cambios en el programa escolar de las escuela en El Salvador con el uso de la IA.

Cortesía X @Nayibbukele
Por María Graterol

MIAMI.- El desempeño de estudiantes de 171 escuelas públicas de El Salvador abre un nuevo capítulo en la apuesta del presidente Nayib Bukele por transformar la educación mediante tecnología, cambios pedagógicos y seguimiento docente.

Una evaluación de PISA for Schools encontró que los alumnos participantes alcanzaron resultados en lectura, matemáticas y ciencias similares a los promedios de Alemania y Suecia.

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El resultado adquiere relevancia por el rezago que arrastró el sistema educativo salvadoreño en años anteriores. En PISA 2022, el país registró 343 puntos en matemáticas, 365 en lectura y 373 en ciencias. Además, 89% de los estudiantes evaluados no había logrado alcanzar el nivel básico de competencia matemática, frente a 31% entre los países de la OCDE.

El programa busca abordar varias dificultades al mismo tiempo. Las escuelas incorporaron herramientas digitales, materiales educativos, conectividad y métodos de enseñanza sustentados en la ciencia del aprendizaje, junto con acompañamiento a profesores y directores y atención para estudiantes con mayores dificultades.

La inteligencia artificial es parte de un modelo más amplio

La IA ocupa un lugar central en el proyecto, pero la reforma no se limita a introducir asistentes digitales en las aulas. Las herramientas buscan proporcionar una atención más personalizada mediante ejercicios adaptados, respuestas a consultas, explicaciones adicionales y retroalimentación inmediata.

El Gobierno salvadoreño también reconoce que los resultados no pueden atribuirse exclusivamente a esta tecnología. La formación de los docentes, los nuevos contenidos, el acompañamiento y el monitoreo forman parte del mismo esquema.

La apuesta tecnológica cobra mayor dimensión tras el acuerdo anunciado en diciembre de 2025 entre el Gobierno de El Salvador y xAI, compañía de Elon Musk, para incorporar Grok en más de 5.000 escuelas públicas durante dos años.

La prueba será la expansión

Bukele sostiene que el programa ya se aplica en más de 1.000 escuelas y que busca extenderlo a todos los centros públicos durante los próximos 18 meses. El desafío será trasladar una experiencia desarrollada en condiciones específicas a miles de escuelas con distintas realidades de infraestructura, conectividad y preparación docente.

Además, el plan contempla elevar el gasto educativo por encima de los 3.000 millones de dólares anuales, junto con 50.000 becas para estudios universitarios, técnicos y profesionales y la entrega de computadoras a estudiantes de la educación pública.

La mejora educativa también está vinculada con las perspectivas económicas del país. Una población con mayor formación podría ayudar a El Salvador a avanzar hacia actividades de mayor productividad y atraer empresas que requieran trabajadores especializados.

Por ahora, los resultados de las 171 escuelas representan una señal favorable, pero no demuestran una transformación del sistema educativo nacional. La evaluación PISA prevista para 2029 será una referencia clave para determinar si los avances observados en el programa consiguieron trasladarse al resto del país.

FUENTE: Con información de El Salvador.com/El economista/El Español/Redes Sociales

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