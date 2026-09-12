El Salvador dicta por primera vez sentencia de cadena perpetua, tras reformas legales

Carlos Arturo Herrera Castro es el primer salvadoreño sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo. El fallo fue emitido el 11 de septiembre de 2026

SAN SALVADOR.- La justicia de El Salvador dictó por primera vez este viernes una condena a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato. Esto tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele.

"La Fiscalía General de la República logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país. Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova. El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras hasta quitarle la vida para robarle su dinero. Este hecho ocurrió en mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao, Chalatenango Sur", informó la Fiscalía en su cuenta de X.

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El organismo sostuvo que la sentencia, dictada por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, se alcanzó tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y las leyes penales secundarias vigentes desde abril de 2026.

El condenado tiene 31 años. “La representación fiscal presentó declaraciones de testigos que observaron al imputado contando dinero junto al cuerpo de la víctima. Asimismo, se probó que Herrera Castro ofreció $10 a uno de los testigos para evitar que informara sobre lo ocurrido”, informó el despacho de Centros Judiciales en redes sociales.

Reformas clave

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 18 marzo una reforma constitucional impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que permite la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas".

La diputada Suecy Callejas, del partido oficialista, señaló entonces que “El Salvador no acepta más los consejos ni lecciones de aquellos que no son empáticos con el sufrimiento del pueblo salvadoreño. La paz que hoy respiramos no es negociable. No es negociable con organismos internacionales ni con opositores que prefieren el caos para recuperar sus negocios. El régimen de excepción recuperó el territorio, recuperó las comunidades y se las devolvió a la gente. Pero estas reformas aseguran además que esa recuperación sea irreversible”.

FUENTE: Con información de AFP/Diario1/Infobae