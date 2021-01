Cabello amenaza a ONG tras revelar pagos al partido oficialista

“Este señor que demuestre en tribunales que el PSUV ha recibido dinero de Reino Unido, mañana van a decir que empezará la persecución contra las ONG; me resbala. El PSUV no ha recibido ningún centavo de esta gente; que este señor demuestre que el partido recibió ese dinero, de no ser así, que asuma las consecuencias”, dijo Cabello durante su programa de televisión, reseñó el portal Analítica.com.