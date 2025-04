Caída libre: El régimen venezolano frente al inminente 'armagedón' económico

1. Colapso de un modelo insostenible

Durante años, el régimen sobrevivió gracias a la renta petrolera, redes de corrupción, minería ilegal y acuerdos con aliados ideológicos. Ese ecosistema hoy está agotado. La dolarización espontánea ha perdido dinamismo, el bolívar se desploma nuevamente y los salarios públicos no cubren ni las necesidades básicas. Según la ENCOVI 2023, más del 81% de los venezolanos vive en condiciones de pobreza, y el salario real sigue deteriorándose (Encovi, 2023). No existe un plan económico viable, ni confianza interna o externa para invertir.

2. Inversión internacional: una puerta cerrada

El régimen ha fracasado en atraer capital productivo. La ausencia de garantías jurídicas, la represión institucional y el historial de expropiaciones mantienen alejados a los inversionistas. Incluso empresas chinas y rusas han reducido o congelado operaciones ante los crecientes riesgos legales y reputacionales (AEI, 2023). Venezuela ya no es solo un mal negocio: es un pasivo.

3. El golpe simbólico del BRICS

La exclusión de Venezuela en la expansión del bloque BRICS en 2023 fue un duro revés diplomático. A pesar de la insistencia del gobierno de Caracas, el país no fue incluido entre los nuevos miembros (Stuenkel, 2023). Esta decisión, incluso desde un bloque dominado por China y Rusia, indica que Venezuela no es vista como un socio estratégico, sino como una carga.

4. Un narcoestado funcional

Con la industria petrolera deteriorada, Venezuela se ha convertido en un punto clave del tránsito de cocaína hacia EEUU, Europa y África. Europol y el Departamento de Estado de EEUU confirman el creciente uso del territorio venezolano en las rutas del narcotráfico global (Europol, 2023; Departamento de Estado de EEUU, 2024). Grupos armados como disidencias de las FARC, el ELN y el Tren de Aragua operan con impunidad, en complicidad con sectores militares corruptos. Esta economía criminal está reemplazando cada vez más a los ingresos formales del Estado, profundizando la dependencia del régimen en fuentes ilícitas de liquidez.

5. Tarifas, sanciones y licencias revocadas

En 2024, el Departamento del Tesoro de EEUU revocó la Licencia General 44 por el incumplimiento del régimen en materia electoral (Departamento del Tesoro de EEUU, 2024). Esto paralizó exportaciones clave de crudo y redujo drásticamente el ingreso de divisas. Las sanciones siguen siendo una de las pocas herramientas efectivas para limitar el margen de maniobra del régimen.

6. La industria petrolera: recurso clave para la reconstrucción post-régimen

Venezuela aún posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (BP, 2023), lo que convierte al sector petrolero en un eje central de cualquier plan de recuperación nacional. Sin embargo, PDVSA se encuentra gravemente deteriorada y profundamente corrompida (Manzano & Monaldi, 2022). Para convertir este activo en una palanca de desarrollo, son urgentes reformas profundas: despolitización, garantías jurídicas, alianzas público-privadas transparentes y reintegración al mercado global con estándares de gobernanza y transparencia (IEA, 2023).

7. Riesgo inminente: una crisis humanitaria mayor tras la caída del régimen

La caída del régimen, aunque representa esperanza para millones de venezolanos, no garantiza estabilidad inmediata. Según ACNUR, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 (ACNUR, 2023), y su retorno dependerá de la restauración de servicios, empleo y seguridad. Los riesgos incluyen desempleo masivo, colapso de la infraestructura, hambruna estructural y violencia armada en regiones dominadas por grupos irregulares (OEA, 2023; OIM, 2023).

Conclusión: Implosión con consecuencias globales

El colapso económico de Venezuela ya no es una hipótesis. Con instituciones colapsadas, economías criminales en ascenso y un aislamiento internacional casi total, el país enfrenta una crisis con consecuencias hemisféricas. La creciente dependencia del régimen en el narcotráfico puede agravar la desestabilización regional, mientras que el vacío que dejaría un colapso podría detonar una catástrofe humanitaria aún más profunda.

La comunidad internacional—especialmente EEUU, la OEA y los organismos multilaterales—debe contar con un plan de contingencia integral. Este debe incluir ayuda humanitaria, apoyo a infraestructura y un marco coordinado para restaurar la gobernabilidad democrática y reintegrar a Venezuela en la economía global.

Referencias

American Enterprise Institute. (2023). China Global Investment Tracker. https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

(2023). Statistical Review of World Energy 2023. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Encovi. (2023). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023. Universidad Católica Andrés Bello. https://www.proyectoencovi.com/

Europol. (2023). EU Drug Markets Report 2023. https://www.europol.europa.eu

Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Venezuela. https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/venezuela

International Energy Agency. (2023). Energy Policy Review: Latin America. https://www.iea.org

International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. https://www.imf.org/en/Publications/WEO

International Organization for Migration. (2023). Venezuelan Migrant and Refugee Crisis Report. https://www.iom.int

Manzano, O., & Monaldi, F. (2022). The collapse of the Venezuelan oil industry: The role of above-ground risks limiting FDI. Rice University’s Baker Institute for Public Policy. https://www.bakerinstitute.org

Organización de los Estados Americanos. (2023). Informe sobre la crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela. https://www.oas.org

Stuenkel, O. (2023). The New BRICS: Global South Power or Geopolitical Illusion? Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org

ACNUR. (2023). Actualización operativa sobre la situación de Venezuela. https://www.unhcr.org

Departamento de Estado de EE. UU. (2024). Informe sobre Estrategias de Control Internacional de Narcóticos (INCSR). https://www.state.gov/international-narcotics-control-strategy-report-incs

Departamento del Tesoro de EE. UU. (2024, enero). Revocación de la Licencia General 44 para Venezuela. https://home.treasury.gov/news/press-releases/

Publicado originalmente en el Miami Strategic Intelligence Institute.