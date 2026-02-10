Colombia recaptura con fines de extradición a exmilitar venezolano vinculado a Operación Gedeón

BOGOTÁ.- La Fiscalía General de Colombia ordenó la captura con fines de extradición del mayor Juven José Sequea Torres , exmilitar venezolano de oposición al régimen chavista, apenas minutos después de haber recuperado su libertad en Bogotá.

Según el documento firmado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la detención responde a una solicitud formal presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela.

Sequea es uno de los oficiales que participó en el levantamiento contra Maduro en abril de 2019 y en la Operación Gedeón, un intento fallido de incursión armada en territorio venezolano desde Colombia. Por estos hechos, tanto él como su hermano, el mayor Juvenal Sequea, fueron condenados en Colombia a seis años de prisión por “entrenamiento para actividades ilícitas”, según reseñó la Revista Semana.

Fue liberado… y capturado minutos después

El mayor Sequea cumplió su condena el pasado 4 de febrero y quedó oficialmente en libertad el 9 de febrero, tras recibir la notificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en las oficinas de la cárcel La Modelo de Bogotá. Sin embargo, minutos después fue detenido nuevamente por agentes judiciales al amparo de la orden de extradición.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, el exmilitar es requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Asociados al Terrorismo de Caracas por los delitos de “traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”.

La justicia venezolana asegura que Sequea habría actuado en coordinación con autoridades de Estados Unidos para conspirar contra Maduro.

“Nos quieren poner en manos del régimen”

Semana también habló con el mayor Juvenal Sequea, hermano del detenido y actualmente preso en Colombia, quien denunció que él mismo podría enfrentar igual destino.

“Cumpliré mi condena y seguramente también seré extraditado. Nos quieren poner en manos del régimen. Maduro ha hablado de nosotros, Diosdado Cabello también. Mi mamá está privada de la libertad hace cinco meses, una mujer de 71 años, por nuestra lucha”, afirmó.

El oficial advirtió que su vida y la de su hermano correrían riesgo si son entregados a Venezuela. “¿Cómo es posible que el presidente de Colombia se vaya a prestar para llevarnos allá y ponernos en manos del régimen? Es un tema político. Saben que nos van a torturar”, expresó.

Tras la orden de captura, el proceso pasa ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia, así como a las autoridades penitenciarias, que deberán coordinar los trámites para hacer efectiva la extradición.

Mientras tanto, Juven José Sequea permanece detenido en instalaciones policiales en Puente Aranda, Bogotá.

FUENTE: Con información de Revista Semana