Candidato presidencial de Perú promete enviar migrantes ilegales "a su Venezuela querida"

Raafel Lóez Aliaga se propone enfrentar la corrupción con un recorte drástico del Ejecutivo. (@rafaellopezaliagaoficial)

LIMA.- Rafael López Aliaga , uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales del 12 de abril en Perú, propuso el lunes expulsar a los "migrantes ilegales " venezolanos, en el primer debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de seis sesiones que se realizarán hasta el 1 de abril.

El abanderado conservador del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, fue uno de los 11 aspirantes que discutieron propuestas para enfrentar la corrupción y la escalada de crimen organizado, las principales preocupaciones de los peruanos.

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“Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (...), tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida", afirmó el candidato de extrema derecha. "En este país a los delincuentes no los queremos más", resaltó López Aliaga. “Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (...), tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida", afirmó el candidato de extrema derecha. "En este país a los delincuentes no los queremos más", resaltó López Aliaga.

El ganador de los comicios reemplazará el próximo 28 de julio al actual mandatario interino, el izquierdista José María Balcázar, quien ejerció el poder en febrero en medio de una profunda crisis política que ha llevado al país suramericano a tener al menos siete mandatarios en la última década

En Perú hay más de 1.6 millones de venezolanos, según la ONU. Los indocumentados de esa nacionalidad se redujeron de 36% a 14% entre 2022 y 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Es la segunda mayor comunidad de venezolanos en el exterior, la mayoría de ellos concentrados en Lima y muchos en condición irregular, señalados por ciertos sectores políticos de estar detrás de un auge de violencia criminal en las calles.

Entre 2018 y 2025, los homicidios pasaron de 1,000 a 2,600 y las denuncias por extorsión se multiplicaron por más de ocho, según datos de la policía.

López Aliaga, empresario que hizo fortuna en los rubros hotelero y ferroviario, concentra el 11.7% de la intención de voto, muy cerca del 11.9% de la favorita Keiko Fujimori, según un reciente sondeo de la consultora Datum.

López Aliaga propuso además para enfrentar la corrupción un recorte drástico en el Poder Ejecutivo, que "tiene que reducirse" de 18 "a seis ministerios".

FUENTE: Con información de AFP y FM GENESIS RADIO