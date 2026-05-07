jueves 7  de  mayo 2026
POLÍTICA

Defensor del Pueblo del Perú descarta "fraude electoral", pero admite "hechos irregulares"

Algunos funcionarios de la Oficina de Procesos Electorales y del Jurado de Elecciones desconocen sus competencias constitucionales, dijo el Defensor del Perú

Una mujer indígena emite su voto en San Pablo de Tushmo, cerca de Pucallpa, región de Ucayali, Perú, el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.

Una mujer indígena emite su voto en San Pablo de Tushmo, cerca de Pucallpa, región de Ucayali, Perú, el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, descartó que se produjese fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril. Pero, habló de "hechos irregulares", relacionados con los problemas logísticos que motivaron que la jornada de votación tuviera que alargarse un día más.

"No existen pruebas fehacientes de fraude electoral; sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares", dijo Gutiérrez en base a los informes recibidos por las diferentes misiones electorales, o de la Fiscalía, en una rueda de prensa celebrada este jueves, según recoge la cadena peruana RPP.

Lee además
Los comicios del 12 de abril, en Perú están cuestionados por las presuntas irregulares que se cometieron (AFP)
COMICIOS

Juez de Perú rechaza pedido de detención del exjefe del órgano electoral, pero avala allanamientos
La candidata presidencial Keiko Fujimori. 
POLÍTICA

Fujimori partiría en el balotaje como favorita para gobernar Perú

Cuestionó el papel de algunos de los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a los que atribuyó un "marcado desconocimiento" de sus competencias constitucionales en los centros de votación.

Señaló que hubo quienes "no brindaron la colaboración oportuna debida a instituciones como el Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y también a algunas misiones de observación de observadores".

El Defensor también dijo que la falta de coordinación entre funcionarios de la ONPE y del JNE se vio "particularmente en Lima Metropolitana", en lo concerniente al despliegue y repliegue de material electoral, "generando acusaciones mutuas de grave negligencia y responsabilidad que atentan contra la confianza en el sistema electoral".

Problemas para votar

La primera vuelta de las elecciones en el Perú quedó marcada por los problemas logísticos que aparecieron en algunos centros de votación, con la falta de material electoral para ejercer el derecho al voto e incluso con algunos de ellos cerrados. Eso provocó el cese del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, investigado por estos hechos.

Su gestión quedó en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran problemas para emitir su voto y por ello las autoridades peruanas decidieron prorrogar la jornada electoral hasta el 13 de abril. Pese a todo, las diferentes misiones electorales internacionales descartaron que se produjera fraude, como aseguraron algunos candidatos.

Entre ellos Rafael López Aliaga, tercero con el 98% de las actas escrutadas, a tan solo 23.000 votos de diferencia del candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, quien previsiblemente se enfrentará en la segunda vuelta del 7 de junio a Keiko Fujimori, que encara su cuarta candidatura presidencial.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

OEA denuncia amenazas contra autoridades electorales de Perú y llama a concluir conteo

Bukele, Sheinbaum y Chaves, los presidentes mejor valorados en Latinoamérica

Régimen de Nicaragua otorga tres nuevas concesiones mineras a una empresa canadiense

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.
ELECCIONES

Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
RESPUESTA

EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Te puede interesar

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
RESPUESTA

EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El dictador Raúl Castro, junto al gobernante designado Miguel Díaz-Canel (izq) y su nieto y guardaespaldas apodado el Cangrejo (detrás).
CASA BLANCA

EEUU sanciona a minera y Gaesa, eje financiero del régimen castrista

Ángel Caleb Pagán, de 18 años.
ROBO

Investigan desaparición de paquetes valorados en $40,000 en tienda UPS de Miami-Dade

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.
POLÍTICA

EEUU reafirma que desea lograr elecciones libres en Venezuela con una "economía estabilizada"

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

¿Cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz? Florida negocia con el gobierno de Trump