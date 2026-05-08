viernes 8  de  mayo 2026
OBJECIONES

Elecciones presidenciales de Perú pasan a disputarse en un tribunal por presunto fraude

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a favor del candidato Rafael López Aliaga, denunció que gran cantidad de peruanos no pudieron votar en comicios del 13 de abril

Elecciones presidenciales en Perú seguirán en el limbo

Elecciones presidenciales en Perú seguirán en el limbo

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Las elecciones presidenciales de Perú se disputan ahora en los tribunales constitucionales sin conocerse aún los resultados definitivos de la primera vuelta que la Junta Electoral ha prometido para el viernes 15 de mayo, en medio de la incertidumbre política tras los comicios de hace casi un mes.

Este viernes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien asumió la postura de su predecesor y candidato Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, denunció un supuesto fraude en contra del líder político durante el proceso, pero sin pruebas concretas, se informó.

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Según el argumento del gobernante local, el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en Lima debido a la falta de material electoral, habría hecho que López Aliaga y miles de electores a su favor se quedasen sin votar en la capital.

Lima es el principal feudo electoral del líder del partido ultraconservador, que se estaría quedando fuera de la segunda vuelta por apenas 25,000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. Ambos se disputan ser el rival de la de la derechista Keiko Fujimori en el balotaje.

Elecciones de Perú con objeciones

"Todo lo que ha sucedido es nefasto y hay que tratar de corregirlo", señaló Reggiardo a una agencia al referirse a su denuncia ante los tribunales.

"Esto no se ha visto jamás en la historia del mundo. Nos daña institucionalmente de forma grosera. Ya veníamos siendo un poco la vergüenza ante el mundo con el cambio de presidentes permanentemente y ahora tenemos un proceso que corre el riesgo de ser ilegítimo", señaló el alcalde limeño.

Reggiardo presentó en tribunales recursos constitucionales para que se decida anular un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral.

Esta instancia rechaza la posibilidad de convocar elecciones complementarias para que voten quienes no pudieron hacerlo en la jornada electoral por los retrasos en la apertura de colegios.

Derecho al voto

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más del 99% de las mesas electorales lograron instalarse el mismo día de las elecciones y trece recintos que no pudieron abrir en esa jornada lo hicieron al día siguiente, en una inédita decisión del JNE.

La Asociación Civil Transparencia, una de las principales misiones de observación en este proceso, aseguro que los retrasos en la apertura de colegios no influyeron en el resultado final.

Pero el alcalde insistió en que "aquí hay irregularidades que traen como consecuencia ilegalidades", y responsabilizó directamente al ente organizador de los comicios.

"Sean 500,000 personas, un millón o 10 personas, es evidente que el árbitro les restringió la posibilidad de votar", insistió Reggiardo al apuntar que "el derecho al voto no lo podemos restringir, eso es un derecho constitucional".

"Las consecuencias son nefastas, porque estamos asistiendo a un proceso que va a traer autoridades ilegítimas, añadió.

Promesa de Fujimori

Mientras, la candidata Keiko Fujimori, que se prepara para la segunda vuelta —probablemente contra el izquierdista Roberto Sánchez—, aseguró que, si logra ser presidenta de su país en su cuarto intento, estará en el cargo los cinco años que corresponden al mandato.

"Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, solo será por cinco años",

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FUENTE: Con información de EFE, elnacional.com

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