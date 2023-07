Venezuela: El difícil camino de las primarias

Para nadie es un secreto que los máximos representantes de la dictadura que desgobierna a Venezuela desde hace casi un cuarto de siglo están haciendo todo lo posible para boicotear las primarias, empleando estrategias que van desde entorpecer las giras de los precandidatos atacándolos con grupos armados, amenazar con no levantar las inhabilitaciones, hacer nuevas inhabilitaciones con falsos argumentos que podrán ir desde traición a la patria y declarar a los opositores que lideran las encuestas como terroristas por supuestamente hacer el llamado a la intervención extranjera en Venezuela, y a todo esto, ya por todos conocido, el régimen exigió la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el pasado 15 de junio, como una artimaña más de la dictadura para desalentar y crear desánimo en la oposición. Pero dentro de lo malo, veamos lo bueno, que es la no participación del CNE en el proceso de las primarias. La mayoría de los verdaderos opositores no querían la intervención del ente comicial porque temían que, igual que en otras oportunidades, la organización se prestara a cumplir las instrucciones de la dictadura y como por arte de magia los números se voltearan, pues siempre el órgano rector actúa como un apéndice del régimen para que su candidato sea siempre el vencedor en las elecciones, resultados cambiados que ni ellos mismos se lo creen.

Pero además, del llamado grupo de los alacranes se encuentran las gestiones de José Brito ante la Contraloría para conocer si María Corina está o no inhabilitada. Toda Venezuela sabe que la inhabilitación de María Corina fue por solo un año, pero como el régimen solo sabe jugar con trampas, quieren crear la matriz de opinión de está inhabilitada y no es de extrañar que busquen un falso argumento, como los que esas personas están acostumbradas a inventar, para decir en una interpretación mafiosa chavista que por arte de magia continúa la inhabilitación. Venezuela y el mundo estarán pendientes de cualquier maniobra que en ese sentido realice la dictadura. Recordemos que una situación similar sucedió en Barinas, cuando Freddy Superlano ganó la gobernación a pesar de todas las trampas del régimen y no lo dejaron asumir el cargo inventando el régimen una inhabilitación.

Para seguir denunciando la estrategia malévola del régimen, se suma la de dejar fuera del derecho al sufragio a casi 2 millones de jóvenes en el exterior que se fueron a diferentes países cuando eran niños y por supuesto no tuvieron la oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral Permanente. Ante este panorama, desde un principio el CNE se negó a la participación de este sector de la juventud, cuando argumentó que solo podrían participar en las primarias los venezolanos inscritos en el REP, pero luego de que la Comisión Nacional de Primaria decidió que el proceso sería manual y autogestionado, no existe nada que impida a esos jóvenes participar en las primarias y todo esto de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela: “Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. Por lo cual, todos los candidatos que van a participar en las primarias y líderes de la oposición deben solicitarle de manera pública a la Comisión Nacional de Primaria que autoricen el derecho de los 2 millones de jóvenes en el exterior para que puedan votar en las primarias, aunque tengan que extender el plazo más allá del 7 de julio, que fue la fecha dada por la CNP. Esta solicitud cobra fuerza con la información aparecida en el Diario Las Américas, el 14 de mayo de 2023, escrita por el periodista Eugenio Martínez: “Aunque la Comisión de Primarias construya un registro de votantes en el extranjero paralelo al organismo comicial venezolano, estar inscrito en este registro no servirá para que esos ciudadanos puedan votar en los comicios presidenciales de 2024”. En otras palabras, las reglas para las primarias son diferentes a las reglas para la elección presidencial.

La importancia de la primaria, además de elegir el nuevo liderazgo, es el reconocimiento internacional que obtendrá el vencedor de este histórico proceso; la lucha por restaurar la democracia contará entonces nuevamente con el apoyo de todos los países democráticos del mundo.

“Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuencias; pero comparados con los errores que han sido cometidos por cualquier género de autocracia, estos otros carecen de importancia”. John Calvin Coolidge

www.venamerica.org.

Por Edgar J. Amado*

* Presidente de JUVENEX y Coordinador del sector Acción Juvenil de VenAmérica