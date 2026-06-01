lunes 1  de  junio 2026
POLÍTICA

Candidatos presidenciales elevan la tensión política antes de la segunda vuelta en Colombia

La revista Semana propuso un debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta

El senador de extrema izquierda Iván Cepeda y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria.

El senador de extrema izquierda Iván Cepeda y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El candidato presidencial Abelardo de la Espriella emplazó este lunes a su rival de izquierda, Iván Cepeda, a participar en un debate público de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

La convocatoria surgió después de que Cepeda planteara la posibilidad de un cara a cara entre ambos aspirantes, luego de una campaña en la que evitó participar en varios debates con otros candidatos y limitó sus confrontaciones a quienes consideraba sus principales adversarios políticos.

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La revista colombiana Semana propuso organizar un debate entre los dos contendientes y envió una invitación formal para realizar el encuentro el próximo 9 de junio.

De la Espriella aceptó públicamente la propuesta y pidió a Cepeda confirmar su participación.

“Aquí está la fecha y la hora. Debate en Semana”, escribió el candidato en sus redes sociales.

El aspirante también insistió en que su adversario debe reconocer los resultados de la primera vuelta electoral antes de iniciar cualquier intercambio público.

La polémica surge después de que Cepeda evitara reconocer plenamente los resultados de los comicios del domingo, al argumentar que aún existen dudas sobre aspectos relacionados con el censo electoral, observaciones que también fueron planteadas por el presidente Gustavo Petro.

Cruce de acusaciones

Durante la jornada, Cepeda manifestó su disposición a debatir, aunque condicionó su participación a que se establezcan previamente reglas y condiciones para el encuentro.

El candidato de izquierda ya había expresado durante la campaña que no estaba dispuesto a someter su proyecto político a lo que calificó como una “cultura del espectáculo”.

Por su parte, De la Espriella propuso que los candidatos a la Vicepresidencia también participen en el debate. La fórmula de Cepeda está integrada por Aida Quilcué, mientras que el aspirante conservador acompaña su candidatura con José Manuel Restrepo.

Según explicó, los colombianos también deben conocer las propuestas de quienes podrían asumir la Presidencia en caso de una eventual ausencia del mandatario.

Ventaja en la primera vuelta

El intercambio ocurre después de que De la Espriella se impusiera en la primera vuelta presidencial con el 43,7 % de los votos, frente al 40,9 % obtenido por Cepeda.

Impulsado por ese resultado, el candidato conservador elevó el tono de sus críticas contra su rival y lo acusó de intentar desconocer la voluntad expresada por los votantes en las urnas.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió De la Espriella en una publicación difundida en redes sociales.

El candidato también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que permanezcan atentas al desarrollo del proceso electoral y a los resultados de la segunda vuelta.

FUENTE: Con información de Europa Press

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