La CIDH alerta sobre la violencia política en Colombia y pide más seguridad ante presidenciales

Un hombre pasa en bicicleta junto a soldados colombianos en motocicleta que patrullan en vísperas de las elecciones presidenciales en Medellín, Colombia, el 28 de mayo de 2026.

BOGOTÁ.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este viernes su inquietud por el incremento de los episodios de violencia política en Colombia e instó a reforzar la seguridad con la vista puesta en las elecciones presidenciales de este próximo domingo, 31 de mayo.

El organismo alertó de amenazas, secuestros y ataques contra candidatos y dirigentes en plena campaña durante el actual proceso electoral en Colombia. Insistió en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y protección de cara a la recta final de las elecciones presidenciales, con especial atención a la seguridad de los aspirantes a la Presidencia.

A una semana de la primera vuelta electoral, Iván Cepeda,izquierda y Abelardo De La Espriella, derecha, están empatados técnicamente

En este sentido, la CIDH refirió intimidaciones dirigidas a los candidatos del oficialismo, Iván Cepeda, al derechista Abelardo de la Espriella o a la representante del Centro Democrático (derecha), Paloma Valencia.

A su vez, recordó el secuestro de la candidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué y el asesinato , el pasado 15 de mayo, de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, miembros de la campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento de Meta. A estos hechos sumó también el atentado sufrido el 20 de mayo por el senador Alexander López tras participar en un acto político junto a Cepeda.

Avance de grupos armados

La CIDH enmarcó los incidentes en un escenario marcado por las denuncias sobre el avance de grupos armados y estructuras criminales en distintas regiones del país, una situación que consideran dificulta el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

Por eso citó las advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó riesgos para el normal desarrollo de los comicios en 386 municipios colombianos, alrededor de un tercio del total nacional. De ellos, 139 presentan un nivel de riesgo extremo, mientras que 122 están catalogados en riesgo alto y otros 125 en riesgo medio. Los departamentos más afectados por esta situación son Cauca y Antioquia, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

La Comisión tomó nota de las acciones impulsadas por el Gobierno colombiano para reforzar la seguridad durante el ciclo electoral. Entre ellas destaca el denominado Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública antes, durante y después de las votaciones, así como para garantizar la protección de personas expuestas a amenazas.

De acuerdo con información trasladada a este organismo por el Estado, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) fue activado meses antes del inicio del proceso y ha celebrado ya 18 sesiones. Además, aseguran desde el Ejecutivo, los candidatos inscritos cuentan con esquemas de seguridad específicos.

El organismo recordó que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos políticos puedan ejercerse en condiciones de seguridad e igualdad. En este sentido, ha incidido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección e investigación frente a la violencia política y de impulsar políticas públicas que contribuyan a la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales.

FUENTE: Con información de Europa Press