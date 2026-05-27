Trump celebra el triunfo de decenas de candidatos respaldos por él

El presidente estadounidense Donald Trump celebró el miércoles la más reciente victoria entre decenas de candidatos que han contado con su apoyo directo en las primarias republicanas, en camino a las elecciones legislativas de medio término en noviembre.

Los triunfos contrarrestan de forma tajante las falsedades que vende la prensa de izquierda al afirmar que Trump ha perdido respaldo entre los republicanos por la guerra contra el régimen de Irán, cuando es lo contrario: ha ganado aún más fuerza.

La última encuesta de CBS reveló un 93% de apoyo de los republicanos a la gestión presidencial del jefe de la Casa Blanca, mientras que otros sondeos indican un 97% de respaldo.

Para tener una idea de la solidez del liderazgo de Trump dentro del Partido, la cadena Fox News acaba de publicar datos muy relevantes.

Las relevantes cifras

En las primarias celebradas hasta el martes 26 de mayo, los 9 candidatos republicanos endorsados por Trump para optar por un escaño en el Senado federal en noviembre, ganaron; mientras que 101 candidatos a la Cámara de Representantes en Washington apoyados por Trump, también vencieron junto a otros 8 en las primarias del Partido para optar por la gobernación en ocho estados.

Conclusión: Todos los candidatos apoyados por el presidente Trump en las primarias republicanas realizadas hasta este momento han triunfado. Hasta ahora un camino arrollador que demuestra el amplio respaldo de los votantes al Presidente.

Paxton, de 63 años, se convertirá en un "senador fantástico, con sentido común y respetado por todos", afirmó Trump en su plataforma Truth Social, al destacar su "inmensa victoria" el martes.

Paxton, respaldado por Trump, se impuso el martes 26 de mayo en las primarias republicanas con un 64% de los votos frente al 36% del senador John Cornyn, cuatro veces elegido para el cargo, pero que no hado muestras de estar en contra de Trump. La contienda evidenció que la lealtad al trabajo del líder republicano en la Casa Blanca es un prioridad para los electores conservadores.

Cornyn "en un par de ocasiones" votó a favor de iniciativas legislativas a favor de los demócratas por encima de las premisas del Partido. Eso fue suficiente para que los votantes republicanos en las primarias lo consideraran no apto para ser reelecto" dijo Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas de la Rice University.

Sólido liderazgo de Trump

El resultado de las primarias en este estado sureño y muy conservador ilustra la influencia del mandatario sobre las carreras políticas de los republicanos y la respuesta de los votantes republicanos.

Algunos habían instado a Trump a respaldar a John Cornyn, un conservador recto y formal que es senador desde 2022, pero el inquilino de la Casa Blanca apostó por Paxton, fiscal general de Texas.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, había advertido que atacar a los senadores salientes podría tener consecuencias en estas elecciones legislativas.

Paxton se enfrentará al demócrata James Talarico, un pastor que afirma que no quiere dejar a la derecha la exclusividad del mensaje de la Biblia.

Los demócratas piensan que el candidato republicano podría tener dificultades para ganar en noviembre; sin embargo, Paxton, con una labor encomiable como fiscal general a pesar de las críticas de descrédito de la izquierda, pisa terreno firme conservador en momentos en que la izquierda intenta ganar terreno en el Congreso y Trump se encuentra en el vórtice de su abarcadora Agenda America First (América Primero).

Las elecciones de noviembre serán decisivas para el control del Senado estadounidense, donde los republicanos parten con 53 escaños frente a una oposición demócrata empantanada en su plataforma de extrema izquierda y progresista (socialista) que ha recibido en los últimos tres años potentes golpes, como el resultado en las elecciones presidenciales de 2024 y dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, el referido a la estrategia de la redistribución de mapas electorales sobre la base de condiciones raciales.

La izquierda deberá mantener sus posiciones y ganar al menos cuatro asientos adicionales para alcanzar una mayoría.

Giro a la derecha

El éxito de Trump se extiende fuera de las fronteras de EEUU.

En América Latina, la influencia notable de la gestión presidencial de Trump junto a su espíritu de persistencia y amor por EEUU y las fallidas agendas "progresistas" han dado un vuelco al control de la izquierda socialista en la región. El próximo bastión sería Colombia el 31 de mayo o en una segunda vuelta electoral, y luego le podría seguir Brasil, donde el hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, marcha al frente de todas las encuestas de cara a las elecciones del 4 de octubre en la nación sudamericana.

De ganar Bolsonaro, Brasil se sumaría a los gobiernos de derecha de Argentina, Chile, Bolivia, Paragüay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras

Este miércoles, Trump no escatimó críticas a Talarico, a quien calificó como "el peor candidato de Texas que haya visto jamás". También anunció que organizaría mítines para apoyar al republicano en este estado.

En el otro bando, el promotor de varios intentos de destitución del presidente Trump, el criticado y cuestionado representante, Al Green, fue eliminado de su escaño en el Congreso por su oponente Christian Menefee por más del 68% contra el 31% logrado por Green.

Este fue el representante demócrata que fue expulsado en tres ocasiones por su mala conducta, irrespeto y sus gritos frente a los discursos del presidente Trump en el Capitolio.

Los estados que han hecho elecciones primarias son: Nueva Jersey, Arkansas, Carolina del Norte, Texas, Mississippi, Georgia, Illinois Arkansas, Wisconsin, Virginia, Indiana, Michigan, Nebraska, West Viginia, Lousiana, Alabama, Idaho, Kentucky, Oregon y Pennsylvania.

En junio se realizarán en California (donde un republicano podría ganar la gobernación), Iowa, Montana, Nuevo México, Dakota del Sur, Maine, Dakota del Norte, Nevada, Carolina del Sur, Oklahoma, Distrito de Columbia, Maryland, Nueva York, Utah y Colorado.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP, EFE y Fox News.